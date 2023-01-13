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Военком Забайкалья сообщил об отмене отсрочки для многодетных отцов

Военком Забайкалья: Генеральный штаб отменил отсрочку от мобилизации для многодетных отцов
Военком подтвердил, что документ, который давал право на отсрочку от мобилизации отцам трех детей, отменен. Накануне о том, что отсрочка перестала действовать, сообщили в Госдуме
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов сообщил, что Генштаб отменил директиву, которая предоставляла отсрочку от мобилизации многодетным отцам, передает Chita.ru.

«Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», — заявил он.

Издание отмечает, что ранее в судебном процессе, который начал один из многодетных мобилизованных с целью отменить решение призывной комиссии, представитель военкомата заявил, что в федеральное законодательство каких-либо изменений по отсрочкам не вносилось, а указания Генштаба об отсрочке для многодетных отцов носят лишь рекомендательный характер.

На горячей линии о мобилизации 122 голосовой помощник информирует, что, так как частичная мобилизация завершена, все вопросы следует направлять в Минобороны. РБК направил запрос в Минобороны России.

Отсрочка от мобилизации для отцов трех детей сейчас не действует, сообщили на горячей линии Минобороны изданию Daily Storm. «Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — цитирует ответ издание.

Накануне об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. Останина предположила, что это формальное решение, связанное с завершением мобилизации. «Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!» — уверена Останина.

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С конца декабря поступают обращения по поводу возможной отмены директивы Генштаба, рассказала РБК заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора. По ее словам, это вызывает «множество опасений» у родственников мобилизованных и они обращаются с просьбой разъяснить информацию или прояснить позицию. За декабрь поступило около 100 таких обращений, добавила Киркора.

Киркора предположила, что директиву Генштаба могли вернуть из военкоматов из-за отсутствия необходимости в ней: частичная мобилизация завершена. Отзыв директивы не приведет к пересмотрам ранее принятых решений о демобилизации многодетных отцов, считает зампредседателя СПЧ.

«Ранее на основании директивы решения о мобилизации отменялись и отцов возвращали домой», — сказала Киркора. Она отметила, что работа по единичным случаям демобилизации многодетных отцов все еще продолжается. «Жалобы, в частности, поступают из Ставрополя, где ответственные должностные лица отказывались ссылаться на директиву, мотивируя, что законом не предусмотрена отсрочка для отцов троих детей», — указала она.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Изначально право на отсрочку от нее имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении, однако 13 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны в качестве «жеста доброй воли» распространило отсрочку на отцов с тремя детьми. Однако законодательно отсрочка для них в законе о мобилизации не закреплена, соответствующие поправки депутаты не поддержали. «По словам главы комитета ГД по обороне Андрея Картаполова (который тоже не голосовал по нашим поправкам), есть приказ Генштаба и этого более чем достаточно», — объясняла Останина.

Приказ об окончании мобилизации президент России не подписывал: Кремль считает, что в этом нет никакой необходимости.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
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Екатерина Костина
мобилизация Отсрочка от мобилизации воинский призыв
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