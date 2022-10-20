Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 60,11 (-0,42) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 61,59 (-0,11) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 13:15
Минцифры вынужденно приостановило программу подключение Wi-Fi в школах Технологии и медиа, 13:14
Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт «Мир» Финансы, 13:02
Суд впервые применил указания Минобороны об отсрочке для отца троих детей Политика, 12:56
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 12:52
Власти Купчино назвали «естественным» поквартирный обход с повестками Политика, 12:46
Власти допустили установку новых блокпостов на въезде в Севастополь Политика, 12:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:41
В России в ноябре появится новый автобренд Tank Авто, 12:40
Метрополитен запланировал закрыть на ремонт пять станций на юге Москвы Город, 12:39
Евросоюз введет санкции за поставки иранских дронов Политика, 12:39
Режим 24/7: почему фондовый рынок не должен «спать» Pro, 12:37
Минобороны сообщило об ударе по «вклинившимся в оборону» войскам Украины Политика, 12:31
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 12:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд впервые применил указания Минобороны об отсрочке для отца троих детей

В Челябинской области впервые применили указания Генштаба об отсрочке для отца троих детей
Суд отказался признать незаконным призыв в рамках частичной мобилизации мужчины с тремя детьми, но поручил пересмотреть это решение с новыми указаниями Генштаба. Жителя Челябинской области мобилизовали до появления этих указаний

Октябрьский районный суд Челябинской области обязал призывную комиссию пересмотреть решение о призыве жителя Челябинской области Евгения Курчатова, у которого трое детей в возрасте до 16 лет, с учетом новых указаний Генштаба, сообщается на сайте суда. 

Мужчину отправили в Чебаркуль переучиваться на механика-водителя танка 26 сентября. В армии он служил 20 лет назад и боевого опыта не имел, пишет 74.ru.

По словам его жены Татьяны Курчатовой, супруги взяли справку о размерах их хозяйства (они с детьми держат ферму с 54 коровами, 92 овцами и другими животными), о том, что мужчина работает на уборочной компании и что у него на иждивении трое детей, а также предъявили обращение от администрации поселения, в котором указывалось на ключевую значимость фермера для района, но это результата не дало. После этого женщина обратилась в суд, потребовав признать решение о мобилизации незаконным.

Когда Курчатова призвали, право на отсрочку имели отцы с четырьмя и более детьми на иждивении в возрасте до 16 лет. Однако 13 октября в Госдуме сообщили, что Минобороны скорректировало требования и, по сути, в качестве «жеста доброй воли» дало право на отсрочку и тем отцам, у которых трое детей. Позже эту информацию подтвердили и на правительственном портале, об освобождении отцов с тремя детьми от призыва по мобилизации заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С учетом новых указаний Генштаба Октябрьский районный суд Челябинской области и рассмотрел иск, обжалующий мобилизацию Курчатова. Хотя в самом требовании было отказано — решение призывная комиссия принимала еще до издания новых указаний Генштаба, суд обязал призывную комиссию пересмотреть ранее принятое решение о призыве мужчины «с учетом разъяснений Генштаба для разрешения вопроса о праве Курчатова Е.С. на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации как лицу, имеющему на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет».

Разъяснения Генштаба об отсрочке для отцов с тремя детьми опубликованы не были: о них, как писалось выше, сообщали только в Госдуме или на правительственном сайте. Теперь же, как отметил в телеграм-канале юрист Павел Чиков, решение суда «можно считать подтверждением достоверности и самих указаний, и предусмотренных ими отсрочек».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией КНР
Статьи
Pro
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Каковы шансы россиян найти работу за границей — мнение консультанта
Статьи
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Выстоит ли российская экономика под санкциями: взгляд западных аналитиков
Прогнозы
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить
Статьи
Pro
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи
Статьи

По словам Володина, к 19 октября были отменены решения о призыве в отношении более 9,5 тыс. многодетных отцов — все они отозваны из воинских частей и вернулись к семьям.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Отсрочка от мобилизации многодетные мобилизация Минобороны Челябинская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Володин подтвердил освобождение от мобилизации отцов троих и более детей
Политика
Кремль исключил призыв более 300 тыс. человек в рамках мобилизации
Политика
Глава комитета Госдумы заявил об отсрочке для отцов с тремя детьми
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter