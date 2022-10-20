Суд впервые применил указания Минобороны об отсрочке для отца троих детей
Октябрьский районный суд Челябинской области обязал призывную комиссию пересмотреть решение о призыве жителя Челябинской области Евгения Курчатова, у которого трое детей в возрасте до 16 лет, с учетом новых указаний Генштаба, сообщается на сайте суда.
Мужчину отправили в Чебаркуль переучиваться на механика-водителя танка 26 сентября. В армии он служил 20 лет назад и боевого опыта не имел, пишет 74.ru.
По словам его жены Татьяны Курчатовой, супруги взяли справку о размерах их хозяйства (они с детьми держат ферму с 54 коровами, 92 овцами и другими животными), о том, что мужчина работает на уборочной компании и что у него на иждивении трое детей, а также предъявили обращение от администрации поселения, в котором указывалось на ключевую значимость фермера для района, но это результата не дало. После этого женщина обратилась в суд, потребовав признать решение о мобилизации незаконным.
Когда Курчатова призвали, право на отсрочку имели отцы с четырьмя и более детьми на иждивении в возрасте до 16 лет. Однако 13 октября в Госдуме сообщили, что Минобороны скорректировало требования и, по сути, в качестве «жеста доброй воли» дало право на отсрочку и тем отцам, у которых трое детей. Позже эту информацию подтвердили и на правительственном портале, об освобождении отцов с тремя детьми от призыва по мобилизации заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
С учетом новых указаний Генштаба Октябрьский районный суд Челябинской области и рассмотрел иск, обжалующий мобилизацию Курчатова. Хотя в самом требовании было отказано — решение призывная комиссия принимала еще до издания новых указаний Генштаба, суд обязал призывную комиссию пересмотреть ранее принятое решение о призыве мужчины «с учетом разъяснений Генштаба для разрешения вопроса о праве Курчатова Е.С. на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации как лицу, имеющему на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет».
Разъяснения Генштаба об отсрочке для отцов с тремя детьми опубликованы не были: о них, как писалось выше, сообщали только в Госдуме или на правительственном сайте. Теперь же, как отметил в телеграм-канале юрист Павел Чиков, решение суда «можно считать подтверждением достоверности и самих указаний, и предусмотренных ими отсрочек».
По словам Володина, к 19 октября были отменены решения о призыве в отношении более 9,5 тыс. многодетных отцов — все они отозваны из воинских частей и вернулись к семьям.