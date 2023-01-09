Песков предложил не придавать значения постам о мобилизации в Telegram

Кремль вновь заявил, что не считает заслуживающими внимания сообщения о новых волнах мобилизации в анонимных телеграм-каналах. Указ о завершении мобилизации не был подписан президентом — Кремль заявил, что в этом нет необходимости

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Не стоит «придавать значения» публикациям о продолжении мобилизации в Telegram, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК. Пескова спросили, возможно ли продолжение мобилизации после новогодних праздников, как об этом пишут в телеграм-каналах.

«Не нужно придавать такого значения в целом телеграм-каналам», — сказал Песков. «Все-таки главным образом, еще раз повторяю, первоисточником является официальная власть, во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы», — добавил пресс-секретарь президента.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране и подписал соответствующий указ. Свое решение он объяснял «защитой Родины, ее суверенитета и территориальной целостности». Призвать планировалось 300 тыс. россиян. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по мобилизации, уточнив, что военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. Приказ об окончании мобилизации президент России не подписывал: Кремль считает, что в этом нет никакой необходимости.

С тех пор президенту России Владимиру Путину несколько раз задавали вопросы про новую волну мобилизации. Так, в начале декабря Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что никакой необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет. По его словам, на тот момент только половина от числа призванных — 150 тыс. — находятся в зоне проведения операции. «Из этих 150 тыс. половина — а это 77 тыс. — находятся на боевых позициях, остальные находятся на вторых или третьих рубежах, выполняя функцию по сути войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения спецоперации», — отметил Путин. Вторая половина призванных пока проходит боевую подготовку. «Это так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла», — говорил президент.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в начале декабря также говорил, что в социальных сетях публикуют много «провокационных сообщений» о новых волнах мобилизации, и призвал такие сообщения игнорировать.