Песков заявил о провокационных сообщениях в соцсетях о мобилизации

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В социальных сетях публикуют много «провокационных сообщений» о новых волнах мобилизации, но их следует игнорировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. Нужно ориентировать на сообщения от Министерства обороны и президента… На эти сообщения не нужно обращать внимания», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать сообщения в телеграм-каналах, которые пишут о скором начале новой волны мобилизации.

Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября, через семь месяцев после начала военной операции на Украине. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета России, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности народа, говорил президент. Призвать планировалось 300 тыс. человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников.

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