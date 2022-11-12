Зеленский назвал адом бои в Донбассе

Зеленский — о боях в Донбассе: «Там просто ад»

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ситуации в Донбассе, назвал ее «адом», заявив, что там ежедневно идут «очень жестокие бои».

«Там просто ад. <...> Но наши подразделения защищаются храбро <...> сохраняют наши рубежи обороны», — сказал он в ежевечернем видеообращении в своем Telegram.

9 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил о тяжелых боях в районе села Павловка в Волновахском районе (находится южнее Угледара, примерно в 50 км от Донецка). Пушилин отмечал, что без занятия села будет затруднительным «продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности».

На следующий день, по словам Пушилина, российские силы на 90% взяли Павловку под контроль.

Российское Минобороны практически ежедневно отчитывается о пресечении атак Вооруженных сил Украины в ДНР и ЛНР, а также заявляет о потерях украинской стороны.

