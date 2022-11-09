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Кремль пообещал визит Путина на Донбасс, когда «придет время»
Песков: президент Путин посетит Донбасс, когда «придет время»
Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, когда «придет время», но пока такого визита нет в планах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет», — сказал Песков.
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