Пушилин заявил о тяжелых боях в районе Павловки

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 60,82 (-0,08) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 60,98 (-0,26) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса «Яндекс Go» Технологии и медиа, 14:09
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 14:06
Время фейков: как сохранить независимость мышления в цифровой инфосреде Pro, 14:01
Развожаев после сообщений о звуках взрывов рассказал об учениях флота Политика, 13:56
Один из лучших бомбардиров РПЛ продлил контракт с «Оренбургом» Спорт, 13:47
Медведев увидел в итогах выборов в конгресс падение поддержки курса США Политика, 13:45
FT узнала о плане Тайваня потратить $1,6 млрд на дроны для защиты от КНР Политика, 13:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пушилин заявил о тяжелых боях в районе Павловки Политика, 13:43
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 13:43
Патрушев в Иране обсудил вмешательство Запада во внутренние дела стран Политика, 13:40
Футболист «Зенита» вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022 Спорт, 13:39
Дрейк и 21 Savage предстанут перед судом из-за фальшивой обложки Vogue Life, 13:37
Дрозд назвал глупой ошибкой решение об исключении россиян из WBC Спорт, 13:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин заявил о тяжелых боях в районе Павловки

Глава ДНР Денис Пушилин: в районе села Павловка продолжаются тяжелые бои
По словам главы ДНР, без занятия Павловки невозможно будет «освобождение» Угледара, а это важно для того, чтобы отодвинуть украинские войска от Донецка. Ранее о тяжелой ситуации в районе Павловки говорили российские военные
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В районе села Павловка в Волновахском районе Донецкой области продолжаются тяжелые бои, заявил в эфире «Первого канала» глава ДНР Денис Пушилин.

«Но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности», — сказал Пушилин.

Павловка находится южнее Угледара, примерно в 50 км от Донецка. 30 октября Минобороны сообщило, что российская армия вышла к окраинам села.

В начале ноября в соцсетях появилось обращение от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В нем военнослужащие рассказали о «больших неоправданных потерях» в боях в районе Павловки и попросили обратиться в Минобороны для разбора ситуации.

Кожемяко заявил, что это обращение было направлено «компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации». Вскоре губернатор сообщил, что связался с боевыми командирами морской пехоты под Павловкой и те назвали информацию преувеличенной. «Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие», — передал Кожемяко слова командиров. Он добавил, что узнал из первых уст о «настоящем героизме и беспримерном мужестве» морпехов и о том, что они нанесли ВСУ большой урон.

Впоследствии в Минобороны сказали, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морпехов 155-й бригады «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй». Потери ВСУ, по версии российского военного ведомства, «в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике».

8 ноября Кожемяко опубликовал несколько видео с бойцами 155-й бригады Тихоокеанского флота и добровольческого батальона «Тигры». По словам губернатора, они вышли на связь и передали информацию о ситуации в районе Павловки. Один из морпехов на видео сказал, что «дела в Павловке тяжелые» и есть потери и раненые. «Но мы продолжаем давить противника, выполняя поставленную задачу», — добавил он. Другой военный подчеркнул, что «отряд строй держит, бригада воюет», потери есть, «но это война».

В тот же день Минобороны сообщило о попытках украинских войск атаковать на южнодонецком направлении у населенных пунктов Новомихайловка и Павловка. В министерстве эти попытки назвали безуспешными.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Денис Пушилин ДНР Военная операция на Украине
Материалы по теме
Пушилин сообщил о продвижении в направлениях Майорска и Первомайского
Политика
Минобороны сообщило о выходе российских сил к селу Павловка в ДНР
Политика
Губернатор назвал преувеличенными сообщения о потерях под Павловкой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter