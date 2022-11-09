Пушилин заявил о тяжелых боях в районе Павловки

По словам главы ДНР, без занятия Павловки невозможно будет «освобождение» Угледара, а это важно для того, чтобы отодвинуть украинские войска от Донецка. Ранее о тяжелой ситуации в районе Павловки говорили российские военные

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В районе села Павловка в Волновахском районе Донецкой области продолжаются тяжелые бои, заявил в эфире «Первого канала» глава ДНР Денис Пушилин.

«Но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности», — сказал Пушилин.

Павловка находится южнее Угледара, примерно в 50 км от Донецка. 30 октября Минобороны сообщило, что российская армия вышла к окраинам села.

В начале ноября в соцсетях появилось обращение от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В нем военнослужащие рассказали о «больших неоправданных потерях» в боях в районе Павловки и попросили обратиться в Минобороны для разбора ситуации.

Кожемяко заявил, что это обращение было направлено «компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации». Вскоре губернатор сообщил, что связался с боевыми командирами морской пехоты под Павловкой и те назвали информацию преувеличенной. «Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие», — передал Кожемяко слова командиров. Он добавил, что узнал из первых уст о «настоящем героизме и беспримерном мужестве» морпехов и о том, что они нанесли ВСУ большой урон.

Впоследствии в Минобороны сказали, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морпехов 155-й бригады «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй». Потери ВСУ, по версии российского военного ведомства, «в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике».

8 ноября Кожемяко опубликовал несколько видео с бойцами 155-й бригады Тихоокеанского флота и добровольческого батальона «Тигры». По словам губернатора, они вышли на связь и передали информацию о ситуации в районе Павловки. Один из морпехов на видео сказал, что «дела в Павловке тяжелые» и есть потери и раненые. «Но мы продолжаем давить противника, выполняя поставленную задачу», — добавил он. Другой военный подчеркнул, что «отряд строй держит, бригада воюет», потери есть, «но это война».

В тот же день Минобороны сообщило о попытках украинских войск атаковать на южнодонецком направлении у населенных пунктов Новомихайловка и Павловка. В министерстве эти попытки назвали безуспешными.