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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил о возможной переброске Киевом 40 тыс. военных из Херсона

Рогов: Киев может перебросить около 40 тыс. военных с херсонского направления в Запорожье
Фото: Zohra Bensemra / Reuters
Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Украинская сторона может перебросить около 40 тыс. военных с херсонского направления на другие, приоритетным является запорожское, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Если говорить о Херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление. Запорожское является приоритетным, потому что мечта [президента Украины Владимира] Зеленского — рассечь фронт, нашу группировку и выйти к Бердянску — озвучивалась не раз. Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Рогов считает, что украинская сторона будет пытаться вернуть под контроль Запорожскую атомную станцию и может высадить десант рядом с ней. По словам чиновника, украинские военные получили «десятки бронекатеров», которые «направят именно для того, чтобы успеть форсировать Днепр».

Рогов уже говорил, что запорожское направление станет главной целью ВСУ. Он утверждает, что Киев усиливает войска в этой части, в планах украинских сил «дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь».

В начале ноября Рогов заявлял, что на запорожское и херсонское направления переброшены около 13 тыс. украинских военных. 11 ноября он говорил, что украинская сторона скопила в области большое количество иностранных военных, в том числе свыше 5 тыс. бойцов из Польши.

11 ноября российские войска покинули правый берег Днепра в Херсонской области, где находится и город Херсон. Решение об отводе войск принял двумя днями ранее министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего силами спецоперации Сергея Суровикина. Местные власти отчитались о выстраивании линии обороны по всему левому берегу Днепра с «различного рода укреплениями».

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Вечером 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о входе в город специальных подразделений ВСУ, добавив, что остальные войска «на подступах к городу».

До этого с середины октября с правого берега Днепра эвакуировали жителей. Централизованный вывоз граждан завершился 7 ноября. Как говорил мэр Херсона Александр Кобец, в городе на 11 ноября оставалось 80–100 тыс. мирных жителей.

Теги
Владимир Рогов переброска войск Херсонская область Запорожская область
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