Минобороны заявило о пресечении атак ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Российские силы пресекли атаки ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области, говорится в сообщении Минобороны.

В частности, на красно-лиманском направления сорваны три атаки в районе населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная в ЛНР, на южно-донецком поражены подразделения украинских сил в Новомихайловке, Павловке и Временке в ДНР, на николаево-криворожском — отражены атаки на позиции российски войск в направлении Саблуковки и Суханово в Херсонской области, указывает ведомство.

Материал дополняется