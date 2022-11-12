Украина отвергла возможность заморозки конфликта с Россией

Украина — «не холодильная камера», а потому конфликт с Россией заморожен не будет, заявили в СНБО. В Москве заявляют, что открыты к переговорам, и обвиняют Киев в неготовности к диалогу

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Украина не согласна на приостановку вооруженного конфликта с Россией без подписания мирного договора или иного политического разрешения проблемы, Киев намерен вернуть свои территории, «нужно только время». Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года», — сказал Данилов.

Украина при этом согласна на переговоры, но только с той Россией, «которая действительно будет готова к миру», отмечал президент Владимир Зеленский. Он указывал, что Киев ждет от Москвы «восстановления территориальной целостности, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Власти России, в свою очередь, настаивают на готовности к переговорам, обвиняя власти Украины в нежелании вести диалог. Представитель российского президента Дмитрий Песков отметил в середине ноября, что Кремль не видит изменения позиции Киева по этому вопросу. «Мы готовы их (переговоры. — РБК) вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — говорила представитель МИДа Мария Захарова в начале ноября.

Как писала The New York Times, среди должностных лиц США распространены разные мнения о будущем конфликта на Украине. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли настаивает, что Киев добился того, чего мог ожидать, до наступления зимы, а потому следует закрепить эти достижения дипломатическим путем. Проведение наступательных операций осложнится с наступлением зимы, но эта ситуация может дать «благоприятные возможности» для дипломатии, указывали в Пентагоне. Милли предлагал «воспользоваться моментом» при стабилизации фронта зимой.

При этом американский президент Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан иного мнения — они считают, что Москва не готова к диалогу. Советник предполагает, что Россия может намеренно пытаться затянуть конфликт, чтобы Вашингтон давил на Киев ради переговоров с Москвой. Байден при этом отмечал, что вряд ли ситуация разрешится без вывода российских войск с Украины.

11 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва открыта к диалогу с Киевом без предварительных условий. «Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас», — сказал он.