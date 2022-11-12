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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о пресечении атак ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны: пресечены атаки ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях
На краснолиманском направлении уничтожены более 190 украинских военных, на купянском — свыше 160, говорится в сообщении Минобороны
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные пресекли попытки атак ВСУ на нескольких направлениях, сообщили в Минобороны России.

Так, на купянском при попытке атаковать российские силы в направлении сел Владимировка и Куземовка (Донецкая народная республика) подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, указывает министерство. В Харьковской области, в районе села Песчаное, нанесено поражение ротной тактической группе ВСУ, добавили в Минобороны. За сутки потери украинских сил на купянском направлении превысили 160 человек, утверждают в ведомстве.

На краснолиманском (по названию города Красный Лиман, с 2016 года — Лиман) направлении российские военные пресекли атаки четырех групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Луганской народной республики, уничтожено более 190 украинских военных, говорится в сообщении.

На южно-донецком направлении иностранные наемники совершили попытку остановить продвижение российских сил, рассказали в Минобороны. «В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа», — утверждают в министерстве.

Минобороны также сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. В селе Кругляковка (Харьковская область) была подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США, в районе села Ясная Поляна (Запорожская область) сбит украинский вертолет Ми-8, в ДНР и Херсонской области перехвачены три снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», говорится в сообщении.

По данным министерства, с начала спецоперации российские силы уничтожили 333 украинских самолета, 175 вертолетов, почти 2,5 тыс. беспилотников, 388 ЗРК, более 6,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также свыше 7 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

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