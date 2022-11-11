Власти сообщили о выстраивании линии обороны на левом берегу Днепра

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
В Киеве сообщили о получении от Польши 1,5 тыс. терминалов Starlink Политика, 11:52
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:48
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:47
Власти отвергли данные о взрыве Антоновского моста в Херсоне Политика, 11:39
Греф заявил, что текущий курс доллара «никого не убивает» Экономика, 11:39
Как быстро продать авто с пробегом РБК и Авто.ру, 11:35
«Макдоналдс» в Белоруссии перейдет под бренд «Вкусно — и точка» Бизнес, 11:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 11:29
Как ищут виноватых в административных преступлениях среди сотрудников Pro, 11:29
Мосбиржа сообщила о ходе рассмотрения иска к ЕС об отмене санкций Инвестиции, 11:26
Экс-сотрудника ФСБ в сериале «Литвиненко» сыграл актер из «Доктор Кто» Life, 11:23
«РИА Новости» показало видео боя с ВСУ на авдеевском направлении Политика, 11:18
Форвард «Эдмонтона» перенес операцию на порезанной коньком руке Спорт, 11:09
BlockFi объявила о приостановке вывода средств для клиентов Крипто, 11:08
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти сообщили о выстраивании линии обороны на левом берегу Днепра

Замглавы Херсонской области Губарева: на левом берегу Днепра строится линия обороны
Российские войска решено отвести на левый берег Днепра из Херсона, на этой стороне возводят укрепления «различного рода», рассказала замглавы области Губарева. Командующий российской группировкой назвал решение «очень непростым»
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Российские военные по всему левому берегу Днепра выстраивают линию обороны, сообщила «РИА Новости» заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Возводятся различного рода укрепления», — добавила она.

Россия решила отвести военных из Херсона — такой шаг предложил командующий группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни солдат. По мнению командующего, держать оборону «на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», поэтому следует занять ее по левому берегу Днепра, а освободившиеся подразделения перебросить на наступление в других направлениях. «Понимаю, что это очень непростое решение», — признал Суровикин.

Решение поддержал и глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее неоднократно критиковавший действия Минобороны за «слабые ответы» Киеву. «Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — считает он. По словам Кадырова, Херсон — сложный участок для обороны, для которого сложно организовать стабильный подвоз боеприпасов и сформировать надежный тыл. «Положительным» решение России отвести войска из Херсона назвал и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом сербский президент Александр Вучич признал, что был неправ, ожидая «битвы за Херсон». «Предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии», — заявил он 6 ноября. Спустя четыре дня Вучич отметил: «Я думал, российские [войска] окажут более жесткое сопротивление вокруг Херсона».


 

Читайте на РБК Pro
Сколько сладостей можно есть в день
Топ-5 самых привлекательных юрисдикций для открытия бизнеса в 2023 году
Как справиться с боссом-самодуром, не опускаясь до его уровня
Как тренировать с ребенком навык, который абсолютно не развивают в школе
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область Днепр Херсон оборона
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минобороны сообщило о ходе «маневра» по отводу войск из Херсона
Политика
Зеленский создал четыре военные администрации в Херсонской области
Политика
Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter