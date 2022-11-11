Власти сообщили о выстраивании линии обороны на левом берегу Днепра
Российские военные по всему левому берегу Днепра выстраивают линию обороны, сообщила «РИА Новости» заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
«Возводятся различного рода укрепления», — добавила она.
Россия решила отвести военных из Херсона — такой шаг предложил командующий группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни солдат. По мнению командующего, держать оборону «на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», поэтому следует занять ее по левому берегу Днепра, а освободившиеся подразделения перебросить на наступление в других направлениях. «Понимаю, что это очень непростое решение», — признал Суровикин.
Решение поддержал и глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее неоднократно критиковавший действия Минобороны за «слабые ответы» Киеву. «Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — считает он. По словам Кадырова, Херсон — сложный участок для обороны, для которого сложно организовать стабильный подвоз боеприпасов и сформировать надежный тыл. «Положительным» решение России отвести войска из Херсона назвал и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом сербский президент Александр Вучич признал, что был неправ, ожидая «битвы за Херсон». «Предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии», — заявил он 6 ноября. Спустя четыре дня Вучич отметил: «Я думал, российские [войска] окажут более жесткое сопротивление вокруг Херсона».