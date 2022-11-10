Пушилин заявил о взятии под контроль Павловки в ДНР на 90%

Село Павловка под Угледаром «освобождено» на 90%, в нем уже водрузили российский флаг, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин

Денис Пушилин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Российские силы на 90% взяли под контроль село Павловка в ДНР и водрузили российский флаг, заявил врио главы республики Денис Пушилин в ходе награждения сотрудников МВД.

«Сегодня достижение, а именно освобождение населенного пункта Павловка, практически на 90% которое, уже сейчас можно сказать, зачищено, освобождено <...> И флаг сегодня уже висит в Павловке, водружен. Это действительно заслуживает большего уважения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Павловка находится южнее Угледара, примерно в 50 км от Донецка. 30 октября Минобороны сообщило, что российская армия вышла к окраинам села.

Накануне Пушилин говорил о тяжелых боях в районе Павловки, отмечая при этом, что без занятия села будет затруднительным «продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности».

В начале ноября в соцсетях появилось обращение от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В нем военнослужащие рассказали о «больших неоправданных потерях» в боях в районе Павловки и попросили обратиться в Минобороны для разбора ситуации.

Кожемяко в свою очередь заявил, что это обращение было направлено «компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации». Вскоре губернатор сообщил, что связался с боевыми командирами морской пехоты под Павловкой, и те назвали информацию преувеличенной. «Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие», — передал Кожемяко слова командиров.

Позднее в Минобороны заявили, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морпехов 155-й бригады «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй». Потери ВСУ, по версии российского военного ведомства, «в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике».

8 ноября Кожемяко опубликовал несколько видео с бойцами 155-й бригады Тихоокеанского флота и добровольческого батальона «Тигры». По словам губернатора, они вышли на связь и передали информацию о ситуации в районе Павловки, в частности, один из морпехов на видео сказал, что «дела в Павловке тяжелые» и есть потери и раненые. «Но мы продолжаем давить противника, выполняя поставленную задачу», — добавил он.

В тот же день Минобороны сообщило о попытках украинских войск атаковать на южнодонецком направлении у населенных пунктов Новомихайловка и Павловка, назвав их безуспешными.