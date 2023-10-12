 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кадыров опубликовал кадры встречи с избитым его сыном Журавелем

Кадыров опубликовал видео встречи с задержанным за сожжение Корана Журавелем
Кадыров поделился видео встречи с задержанным за сожжение Корана Журавелем, которого избил в СИЗО сын главы Чечни Адам. На кадрах Кадыров усомнился в искренности желания задержанного принять ислам

Кадыров опубликовал кадры встречи с избитым его сыном Журавелем
Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры встречи с задержанным за сжигание Корана Никитой Журавелем. На видео Журавель стоит перед Кадыровым и говорит, что «хотя бы постарается» изучить ислам. Глава Чечни спросил, захочет ли он принять эту веру, на что задержанный отвечает утвердительно.

«Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — сказал в ответ Кадыров.

В подписи к видео глава Чечни заявил, что Журавель «был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама», однако Кадыров в его искренности усомнился.

«Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России», — считает он.

По мнению Кадырова, Журавель — «провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова». «Только у нас другие представления о свободе — неподдельные и в стократ правильнее: в России свобода одних не ущемляет свободу других», — подчеркнул глава Чечни.

Когда снято видео, не уточняется.

Журавель сжег Коран в мае возле Соборной мечети в центре Волгограда. На допросе он заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тыс. руб., а также что снимал для них военные объекты. Против него завели дело по ч. 2 ст. 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений), по которой грозит до трех лет лишения свободы.

21 мая дело передали в Чечню на фоне «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», сообщал СК. 27 мая задержанного доставили в Грозный.

В середине августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение Журавеля в связи с его избиением. Она попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.

Кадыров опубликовал кадры встречи с избитым его сыном Журавелем

25 сентября Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избил Никиту Журавеля в СИЗО в Грозном. «В Сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил, и правильно сделал», — заявил глава Чечни. Он подчеркнул, что «уважает выбор» своего сына и гордится этим поступком.

В Кремле комментировать избиение отказались. «Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. <...> Не хочу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской республики.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Рамзан Кадыров Чечня Коран Никита Журавель
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров показал видео избиения его сыном задержанного за сжигание Корана
Политика
Кадыров призвал к «отпору прислужникам сатаны» из-за сожжения Корана
Политика
В Чечне проверят жалобу сжегшего Коран, что его избил сын Кадырова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 17:26
Комитет Думы проверит Урганта и Фридмана на дискредитацию и помощь ВСУ Политика, 21:05
Сборная России по футболу одержала первую победу за полгода Спорт, 20:58
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 20:58
Компания семьи экс-главы Минсельхоза купила производителя зерна «Мирагро» Бизнес, 20:49
Матыцин заявил, что МОК теряет авторитет и самостоятельность Спорт, 20:44
Тарасова заявила, что в отношениях МОК и ОКР «у каждого своя правда» Спорт, 20:42
Недалеко от Старого города в Иерусалиме произошла стрельба Политика, 20:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 20:29
Кадыров опубликовал кадры встречи с избитым его сыном Журавелем Политика, 20:12
Блинкен назвал цель поездки на Ближний Восток Политика, 20:11
Путин поручил изучить строительство коридора через Монголию в Китай Политика, 20:04
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чжэнчжоу после отказа соперницы Спорт, 19:51
Daily Mail узнала об ордере на арест экс-звезды «Ливерпуля» из-за шпица Спорт, 19:43
«Аэрофлот» урегулировал спор по четырем иностранным самолетам Бизнес, 19:40