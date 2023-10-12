Кадыров опубликовал кадры встречи с избитым его сыном Журавелем
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры встречи с задержанным за сжигание Корана Никитой Журавелем. На видео Журавель стоит перед Кадыровым и говорит, что «хотя бы постарается» изучить ислам. Глава Чечни спросил, захочет ли он принять эту веру, на что задержанный отвечает утвердительно.
«Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — сказал в ответ Кадыров.
В подписи к видео глава Чечни заявил, что Журавель «был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама», однако Кадыров в его искренности усомнился.
«Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России», — считает он.
По мнению Кадырова, Журавель — «провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова». «Только у нас другие представления о свободе — неподдельные и в стократ правильнее: в России свобода одних не ущемляет свободу других», — подчеркнул глава Чечни.
Когда снято видео, не уточняется.
Журавель сжег Коран в мае возле Соборной мечети в центре Волгограда. На допросе он заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тыс. руб., а также что снимал для них военные объекты. Против него завели дело по ч. 2 ст. 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений), по которой грозит до трех лет лишения свободы.
21 мая дело передали в Чечню на фоне «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», сообщал СК. 27 мая задержанного доставили в Грозный.
В середине августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение Журавеля в связи с его избиением. Она попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.
25 сентября Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избил Никиту Журавеля в СИЗО в Грозном. «В Сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил, и правильно сделал», — заявил глава Чечни. Он подчеркнул, что «уважает выбор» своего сына и гордится этим поступком.
В Кремле комментировать избиение отказались. «Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. <...> Не хочу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской республики.
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