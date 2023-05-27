Задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля доставили в СИЗО в Грозном

Задержанного за сожжение Корана доставили в СИЗО в Грозном

Никита Журавель (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана, доставили в субботу в СИЗО в Грозном, сообщает ТАСС.

Возле СИЗО собрались местные жители. Ранее в городе прошел митинг, на котором собравшиеся осудили сожжение Корана. В митинге около мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова участвовали около 60 тыс. человек.

Журавеля, который сжег Коран близ Соборной мечети в центре Волгограда, задержали 20 мая. В ходе допроса мужчина признался в содеянном и подтвердил, что действовал «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». Кроме того, Журавель заявил, что снимал военные объекты для украинских спецслужб, уточняли в СК.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК (совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих), максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы.

21 мая СК передал расследование дела правоохранителям из Чечни, поскольку от жителей республики поступили обращения с просьбой признать их потерпевшими.