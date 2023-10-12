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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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CNN узнал об обеспокоенности США из-за боеприпасов для Украины и Израиля

CNN: Пентагон обеспокоен возможной нехваткой боеприпасов для Израиля и Украины
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Военная операция на Украине
Двум странам нужны разные виды вооружений, но, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, ему, как и Украине, потребуются 155-мм артиллерийские боеприпасы. Их запасы в США падают, Пентагон обещал нарастить производство
Фото: Евгений Титов / Reuters
Фото: Евгений Титов / Reuters

В Пентагоне обеспокоены из-за возможной нехватки боеприпасов для одновременной поддержки Украины и Израиля, сообщает CNN со ссылкой на представителей Минобороны США.

Две страны нуждаются в разных видах оружия: вооруженным силам Украины требуется большое число артиллерийских снарядов, а армии обороны Израиля ЦАХАЛ — высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для системы ПРО «Железный купол».

Если же Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, о чем, по данным издания Walla, премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил президента США Джо Байдена, ему, также как и Украине, будут нужны артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. «Неожиданный спрос» на них появится в то время, когда запасы США и союзников истощились после более чем 18 месяцев оказания поддержки Киеву, отмечает телеканал.

В Пентагоне ранее говорили, что намерены увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. до 100 тыс. в месяц.

Израиль самостоятельно производит передовое вооружение, но длительная наземная кампания может истощить запасы страны, предупреждают собеседники CNN. В Пентагоне с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС напало на страну, обсуждают с американскими производителями возможность ускорить выполнение заказов израильской стороны.

Глава Пентагона Ллойд Остин 10 октября заверил, что США могут и будут поддерживать как Израиль, так и Украину. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также сказал, что помощь Киеву продлится столько, сколько потребуется, но отметил, что она не будет бесконечной. По словам Кирби, чем раньше в США изберут нового спикера палаты представителей вместо отстраненного Кевина Маккарти, тем скорее удастся решить вопрос с пакетами помощи для двух стран.

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В Пентагоне в начале октября сообщили, что располагают $5,2 млрд на военную помощь Украине. Такую оценку ведомство представило после принятия в США временного бюджета, в котором не заложены расходы на эти цели. Накануне Остин объявил, что Вашингтон выделит Киеву пакет объемом $200 млн. Россия осуждает помощь Украине со стороны Запада, заявляя, что это затягивает военные действия.

В Белом доме рассматривают возможность объединить помощь Украине и Израилю, что должно увеличить шанс на ее принятие конгрессом, но против этой идеи выступают некоторые республиканцы в палате представителей.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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