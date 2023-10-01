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Байден утвердил проект бюджета США без помощи Украине

Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине
Байден вслед за обеими палатами американского конгресса утвердил проект бюджета США на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Таким образом ему удалось избежать шатдаун за 2,5 часа до его наступления
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден вслед за сенатом (верхняя палата) и палатой представителей (нижняя палата) утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, в который вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий, но не помощь Украине, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

По словам Байдена, если бы документ не был принят, то это бы вызвало кризис, который причинил бы «ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев». «Этот законопроект гарантирует, что военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, будут продолжать получать зарплату, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут продолжать иметь доступ к жизненно важной помощи в области питания и многое другое. Это хорошая новость для американского народа», — подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что США не должны были оказаться в ситуации, когда предварительно соглашение о бюджете было обговорено, однако республиканцы в итоге пытались его изменить, требуя «радикальных сокращений» бюджета.

«Хотя спикер [Палаты представителей Кевин Маккарти] и подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживают Украину, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана]», — заключил Байден.

Если бы проект бюджета не успели принять к 1 октября (разница с Вашингтоном 7 часов), то в США начался бы шатдаун — частичная остановка работы правительства.

Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.

Демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей ранее предлагало принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил Байден), который позволит правительству страны продлить работу до 17 ноября. Однако спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали, однако большинство конгрессменов в сенате и палате представителей выступили за отдельную меру по финансированию Украины на $300 млн.

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30 сентября (за день до шатдауна) Маккарти представил краткосрочный проект бюджета (на 45 дней), в который не входит помощь Украине. Нижняя палата, а вслед за ней и верхняя его одобрили.

После этого в Пентагоне предупредили, что «почти все доступное финансирование» для помощи Украине в сфере безопасности исчерпано. Там выразили надежду, что Маккарти внесет отдельный законопроект о предоставлении такой помощи.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден проект бюджета США шатдаун
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