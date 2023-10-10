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Военная операция на Украине ,  
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США рассмотрят объединение помощи Украине и Израилю

WP: Белый дом США изучит объединение помощи Украине и Израилю
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Некоторые конгрессмены выступают за помощь Израилю, но против поддержки Украины, поэтому Белый дом может связать выделение финансирования обоим в один законопроект. В администрации увидели в этом шанс «зажать крайне правых»
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

США могут связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, вариант такого запроса в конгресс рассматривают в Белом доме, сообщают The Washington Post (WP) и NBC со ссылкой на нескольких американских чиновников и конгрессменов.

Некоторые конгрессмены решительно выступают против предоставления помощи Украине и столь же уверенно поддерживают ее выделение в срочном порядке Израилю. Объединение же помощи обеим странам сможет «зажать крайне правых» и помочь заручиться поддержкой ряда республиканцев, рассказали собеседники газеты. По их словам, пока окончательное решение не принято.

«[Помощь для обеих стран] важна, и мы достаточно крупная, экономически жизнеспособная и динамично развивающаяся страна, чтобы иметь возможность поддерживать оба [государства]», — прокомментировал информацию WP представитель Белого дома Джон Кирби.

Среди республиканцев нашлись и сторонники, и противники такого решения. Так, конгрессмен-республиканец палаты представителей Тони Гонсалес, выступающий за поддержку Украины и Израиля, усомнился в возможности найти другой план, если есть цель обеспечить поддержку этим странам до следующего финансового года.

Однако конгрессвумен-республиканка Элиза Стефаник из палаты представителей отвергла идею фразой «абсолютно нет». По ее словам, у республиканцев в нижней палате есть необходимые голоса для принятия отдельного пакета помощи Израилю без Украины.

А выступающий за поддержку Украины республиканец Келли Армстронг потребовал прояснить, как будет расходоваться помощь Киеву, и призвал не использовать чрезвычайное финансирование Израиля в качестве средства для продвижения этой поддержки. «Если они попытаются навязать мне больше денег на Украину, не сказав нам, каков план, где мы находимся и как это сделаем, это станет реальной проблемой, и не только для меня, но и для многих», — пояснил конгрессмен.

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Для вынесения законопроектов на рассмотрение в палате представителей необходим спикер, обсуждение его кандидатуры начнется во вторник, 10 октября. По сведениям WP, конгрессмены могут предоставить эти полномочия временному спикеру Патрику Макгенри, назначенному после отставки республиканца Кевина Маккарти.

Израиль после начала нового витка эскалации направил США несколько запросов о военной помощи, в том числе о пополнении перехватчиков системы ПВО «Железный купол» (в качестве меры предосторожности на случай присоединения к войне «региональных игроков» и затягивания конфликта), небольших авиабомбах, пулеметных патронах разного калибра, а также об усилении обмена разведданными, рассказали источники WP.

Американский президент Джо Байден уже поручил Пентагону удовлетворить некоторые запросы, Белому дому не нужно одобрение конгресса для предоставления помощи, пояснили собеседники издания, однако для пополнения запасов необходимо содействие конгрессменов.

WP отмечает, что одновременные запросы о помощи со стороны двух стран могут увеличить нагрузку на американские арсеналы, поскольку Израиль попросил 155-мм осколочно-фугасные снаряды, а эти боеприпасы в дефиците и остро необходимы украинской армии.

Байден в конце сентября утвердил временный бюджет, в котором не предусмотрены деньги на помощь Украине. Это было сделано для предотвращения шатдауна — приостановки работы правительства.

Кремль выражал уверенность, что финансирование Украины со стороны США будет продолжено. Представитель российского президента назвал ситуацию «абсурдным спонсированием». Москва критикует поставки вооружения Киеву.

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