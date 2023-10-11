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Военная операция на Украине ,  
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США и Финляндия объявили о новых пакетах помощи Украине

США и Финляндия объявили о новых пакетах помощи Украине на $200 млн и €95 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Я горжусь тем, что Соединенные Штаты объявили о своем последнем пакете помощи Украине в области безопасности на сумму $200 млн», — сказал Остин во время 16-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Он пояснил, что в пакет войдут боеприпасы AIM-9 для новой системы ПВО, которую США скоро поставят на Украину. Также поставят артиллерийские и ракетные боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.

По словам главы Пентагона, общий объем вложений Америки в Украину с начала конфликта составил около $43,9 млрд.

О новом пакете военной помощи для Украины на €95 млн объявило также Минобороны Финляндии.

«Финляндия поставит на Украину больше оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики 11 октября 2023 года по предложению правительства. Это будет 19-й пакет оборонной техники для Украины», — говорится в сообщении ведомства.

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Содержимое пакета помощи Киеву не разглашается в целях безопасности. Общая стоимость поставленных Финляндией на Украину оборонительных средств составила €1,4 млрд.

В начале октября президент США Джо Байден после согласования конгрессом утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней без выделения средств на помощь Украине

Из-за этих решений в ЕС возникали опасения, что финансовая и военная поддержка Украины от Вашингтона может прекратиться. В Евросоюзе также предупредили о неспособности заменить американскую помощь Киеву. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС продолжит оказывать Киеву финансовую помощь вне зависимости от того, какие решения будут приниматься в США.

В Финляндии ранее признали, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для бюджета. Членство в НАТО требует от правительства страны сложных и затратных решений, так как ему приходится «мыслить стратегически за пределами границ Финляндии».

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Теги
Финляндия НАТО Пентагон США спецоперация Украина
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