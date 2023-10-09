Нетаньяху предупредил Байдена о начале наземной операции в секторе Газа

Нетаньяху и Джо Байден с начала военных действий между Израилем и сектором Газа общались уже дважды. Услышав о планах Израиля начать сухопутную операцию, американский президент не пытался отговорить израильского премьера

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Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре 8 октября с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщило израильское издание Walla cо ссылкой на три источника.

Израильский премьер сказал, что на Ближнем Востоке нельзя быть слабым и Израилю придется ответить «на силу большей силой».

Собеседник издания отметил, что американский президент не пытался отговорить Нетаньяху и убедить его не вводить сухопутные войска. Байден также спросил о возможных сценариях развития конфликта и сообщил, что из Ливана поступили сигналы, что «второй фронт» открыт не будет. Нетаньяху ответил, что Израиль обеспокоен возможностью атак с северной границы с Ливаном и готовится к этому.

Байден также спросил израильского премьера по поводу заложников, которых взяли члены ХАМАС. Нетаньяху заявил, что на данном этапе не рассматривает переговоры.

Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор 7 октября. Как сообщила канцелярия премьера Израиля, тот заявил о необходимости провести «длительную и мощную кампанию, в которой Израиль победит». На следующий день они провели еще одни телефонные переговоры. Белый дом по их итогам сообщил, что Байден проинформировал Нетаньяху о дипломатических усилиях, предпринятых Вашингтоном, и отправке дополнительной помощи Армии обороны Израиля.

9 октября Израиль объявил о масштабных ударах по ХАМАС в секторе Газа и его блокаде. Из Газы также были выпущены ракеты по Израилю, одна из них упала близ аэропорта Бен-Гуриона, но на его работу это не повлияло. Попадания были в Ашкелоне и Ашдоде. Израильская армия также сообщила о заходе вооруженных людей со стороны границы с Ливаном, их уничтожили.