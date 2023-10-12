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Военная операция на Украине ,  
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США предупредили о близости к «грани» по поддержке Украины

Кирби: США близки к положению «на грани» по поставкам новой помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Пока с поддержкой Украины со стороны США все в порядке, но конгрессу следует согласовать новую помощь для нее, имеющиеся средства кончаются, предупредили в Белом доме. Москва критикует западную поддержку Украины
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США будут оказывать помощь Украине так долго, как смогут, но бесконечной она не будет, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

«Что касается финансирования Украины, то мы приближаемся к концу веревки (идиома, означающая «на грани». — РБК)», — сказал он, напомнив о недавно выделенном пакете помощи в $200 млн.

Кирби отметил, что сейчас, благодаря действующим ассигнованиям и полномочиям, с этим «все в порядке», но однажды ситуация изменится. Чем раньше будет избран спикер палаты представителей, пояснил он, тем лучше пройдет процесс одобрения новых пакетов поддержки для Израиля и Украины.

«Поскольку украинцы продолжают вести [...] контрнаступление и быстро приближается зима, мы считаем абсолютно необходимым — вы слышали, как я говорил, что время нам не друг, — продолжать делать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя», — добавил Кирби.

По сведениям CNN, Пентагон все больше опасается потенциальной необходимости нарастить запасы вооружений в связи с поддержкой Украины и Израиля. Сейчас эти государства запрашивают разное оружие: ВСУ требуется громадное количество артиллерийских снарядов, тогда как ЦАХАЛ просит о высокоточных авиабомбах и перехватчиках для системы ПВО «Железный купол», отмечает телеканал. Однако если израильская армия начнет наземное вторжение в сектор Газа, это создаст «новый и совершенно неожиданный спрос» на 155-мм артиллерийские боеприпасы и другое оружие, в то время, когда США и их союзники уже истощены поддержкой украинской армии, указывает CNN.

Пентагон предупреждал еще в начале октября, что «исчерпал почти все доступное финансирование для помощи Украине в сфере безопасности».

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Белый дом рассматривает возможность предложить конгрессу объединенный пакет помощи Израилю и Украине, выяснили Washington Post и NBC. Источники Politio уточнили, что в этот пакет может также войти помощь для Тайваня и финансирования пограничного контроля. По информации последнего, чиновники администрации президента провели беседу с представителями палаты представителей, контролируемой республиканцами, и некоторые члены партии встретили эту инициативу неодобрительными возгласами.

Российская сторона критически относится к отправке западного вооружения на Украину, а финансовую помощь называет «абсурдным спонсированием». Москва не раз заявляла, что этот процесс не помешает ей достичь своих целей в рамках военной операции на Украине.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина военная помощь США Джон Кирби
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