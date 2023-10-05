В США оценили расходы на увеличение производства снарядов для Украины

Пентагон рассчитывает к концу 2025 года нарастить производство снарядов калибра 155 мм до 100 тыс. в месяц. С февраля 2022 года Киев получил более 2 млн таких боеприпасов. Россия критикует поставки западных вооружений Украине

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Для того чтобы существенно нарастить производство артиллерийских снарядов для Украины, США придется принять масштабные меры, которых не было со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg.

Пентагон намерен увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. до 100 тыс. По словам представителя Пентагона Дугласа Буша, на эти цели предназначено $2,5 млрд, или три четверти из $3,4 млрд, направленных на расширение мощностей военной промышленности США.

Буш заявил, что страна будет наращивать производство постепенно — сначала до 36 тыс. в месяц, затем до 48 тыс. и 57 тыс. По его словам, показателя в 80 тыс. в месяц необходимо достичь к началу 2025 года, а к концу довести выпуск снарядов до 100 тыс. ежемесячно.

«Многое еще должно произойти; на этом пути предстоит сделать много шагов», — сказал Буш. В их числе — увеличение мощностей предприятий и открытие новых заводов.

Как писала в середине сентября «Европейская правда», с начала полномасштабных боев Украина получила от Штатов более 2 млн снарядов 155-мм калибра. В июле президент США Джо Байден заявил, что у Украины заканчиваются эти боеприпасы, которых у США для восполнения запасов недостаточно. По его словам, поэтому было принято решение передать Киеву кассетные снаряды. В августе Financial Times сообщила, что США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину и ведут аналогичные переговоры с Японией.

Россия критикует поставки Западом оружия Украине. В Кремле считают, что это затягивает военные действия.