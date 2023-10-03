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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне заявили об оставшихся на военную помощь Украине $5,2 млрд

WSJ: у Пентагона осталось $5,2 млрд на военную помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Пентагон располагает $5,2 млрд на военную помощь Украине, этого должно хватит еще на полгода при нынешних объемах затрат, заявили представители ведомства. AP пишет, что Пентагон призвал Конгресс выделить средства на помощь Киеву
Фото: Celal Gunes / Anadolu Agency / Getty Images
Фото: Celal Gunes / Anadolu Agency / Getty Images

У Пентагона осталось $5,2 млрд на оказание военной помощи Украине, при нынешних объемах затрат этой суммы должно хватить еще примерно на полгода, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского военного ведомства.

Газета отмечает, что это остатки средств, выделенных на поддержку Украины еще год назад. Хотя прекращение военных поставок Киеву на фоне исключения помощи Украине из бюджета США не грозит, это может сказаться на планировании. В любом случае этих средств не хватит до принятия следующего бюджета, пишет WSJ.

Associated Press со ссылкой на письмо Пентагона лидерам Конгресса США сообщает, что оборонное ведомство призвало профинансировать помощь Украине. Контролер Пентагона Майкл Маккорд заявил, что из $25,9 млрд, выделенных Конгрессом на пополнение военных запасов США, которые направлялись Украине, осталось $1,6 млрд. Также у Вашингтона осталось около $5,4 млрд на поставку оружия и снаряжения из своих запасов, говорится в статье.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США остались средства только на срочную военную помощь Украине. За точной информацией об оставшихся средствах она направила в Пентагон. При этом Жан-Пьер сообщила, что в ближайшее время США выделят новый пакет военной помощи Украине.

1 октября президент США Джо Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине. В него вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Документ был подписан за два с половиной часа до наступления шатдауна — приостановки работы правительства.

Против включения помощи Украине выступили республиканцы, в частности, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Демократы же хотели принять временный бюджет, в который включена военная помощь Украине на $6,15 млрд (вместо запрашиваемых Байденом $24 млрд).

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В тот же день высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что ведомство исчерпало «все доступные средства» для помощи Украине.

Вашингтон является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. К концу августа, по данным Пентагона, США предоставили вооружений на сумму более $43,7 млрд.

В Кремле после принятия в США 45-дневного бюджета заявили, что отказ американских властей включить в него помощь Украине является временным, и Вашингтон продолжит быть вовлеченным в конфликт. Москва осуждает военную помощь Киеву. 

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Пентагон военная помощь США Украина
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