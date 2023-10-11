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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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NBC узнал об отказе республиканцев объединить помощь Украине и Израилю

NBC: республиканцы в конгрессе отказались объединить помощь Украине и Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине

Республиканцы в палате представителей конгресса США не поддержали идею Белого дома связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израилю, передает NBC со ссылкой на представителей партии в американском парламенте.

«Многие» республиканцы в палате сообщили каналу, что не поддерживают эту идею или скептически относятся к ней. Так, конгрессмен Майкл Берджесс (республиканец от штата Техас) заявил, что конгресс должен сначала помочь Израилю в войне с ХАМАС, обсуждая при этом дальнейшую помощь Киеву. Свое мнение он объяснил тем, что Израиль остро нуждается в вооружениях и США должны в первую очередь оказать поддержку ему.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия), в свою очередь, заявила, что помощь Израилю и Украине — это вопросы, которые нельзя связывать. Как отмечает телеканал, Грин выступает против военной поддержки Киева.

Накануне NBC и The Washington Post сообщили со ссылкой на нескольких американских чиновников и конгрессменов, что Белый дом рассматривает возможность связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля. Собеседники сообщили газете, что это поможет «зажать крайне правых» и заручиться поддержкой ряда республиканцев. Как отмечало издание, некоторые конгрессмены выступали против помощи Киеву, но поддерживали ее выделение Израилю.

Позднее Белый дом подтвердил, что намерен запросить у конгресса средства на помощь как Украине, так и Израилю. «[Помощь для обеих стран] важна, и мы достаточно крупная, экономически жизнеспособная и динамично развивающаяся страна, чтобы иметь возможность поддерживать оба [государства]», — сказал координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Президент США Джо Байден в конце сентября утвердил временный бюджет, в котором не предусмотрены средства на помощь Украине. Это было сделано для предотвращения шатдауна — приостановки работы правительства. Россия осуждает поставки оружия Киеву.

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