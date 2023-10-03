Палата представителей США впервые отправила спикера в отставку

Кевин Маккарти (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Палата представителей США проголосовала за отстранение своего спикера-республиканца Кевина Маккарти, пишет CNN. Большинство в ней контролируют республиканцы.

За проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Палатой представителей будет руководить временный спикер, предложенный Маккарти.

Критики Маккарти среди республиканцев в основном ссылались на его позицию по финансовым вопросам. Он помог правительству США не допустить приостановки деятельности (шатдауна) своим «чистым» законопроектом о бюджете.

Прежде палата ни разу не отстраняла спикеров с помощью резолюции. Единственный раз, когда палата представителей голосовала по вопросу об отстранении спикера произошел в 1910 году, тогда республиканец Джо Кэнно сохранил должность.

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