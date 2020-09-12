Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»

Дания выступила за то, чтобы вынести вопрос о судьбе «Северного потока-2» на новое обсуждение. В октябре 2019 года она последней из стран Евросоюза выдала разрешение на строительство трубопровода в своих водах

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Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила вновь обсудить будущее проекта «Северный поток-2», передает местная телерадиокомпания DR.

«Я на протяжении всего времени была против «Северного потока-2». Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу», — заявила Фредриксен.

Дания в октябре прошлого года стала последней страной Евросоюза, которая дала разрешение на строительство «Северного потока-2» в своих водах. Компания — оператор этого газопровода Nord Stream 2, подконтрольная «Газпрому», добивалась этого от Дании 2,5 года, с апреля 2017 года. За это время разрешения уже выдали Россия, Германия, Финляндия и Швеция, через морские территории которых также будет проходить газопровод.

Обсуждение судьбы проекта «Северный поток-2» возобновилось после того, как правительство Германии сообщило о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили боевым ядом из группы «Новичок». Свернуть строительство газопровода, в частности, предложила немецкая партия «Союз-90/Зеленые», которая назвала случившееся «очевидным покушением на убийство структурами Кремля». Российские власти подобные обвинения отрицают. Поддержал отказ от «Северного потока-2» и давний критик проекта, президент США Дональд Трамп.