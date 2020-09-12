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Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»

Дания выступила за то, чтобы вынести вопрос о судьбе «Северного потока-2» на новое обсуждение. В октябре 2019 года она последней из стран Евросоюза выдала разрешение на строительство трубопровода в своих водах
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила вновь обсудить будущее проекта «Северный поток-2», передает местная телерадиокомпания DR.

«Я на протяжении всего времени была против «Северного потока-2». Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу», — заявила Фредриксен.

Дания в октябре прошлого года стала последней страной Евросоюза, которая дала разрешение на строительство «Северного потока-2» в своих водах. Компания — оператор этого газопровода Nord Stream 2, подконтрольная «Газпрому», добивалась этого от Дании 2,5 года, с апреля 2017 года. За это время разрешения уже выдали Россия, Германия, Финляндия и Швеция, через морские территории которых также будет проходить газопровод.

Обсуждение судьбы проекта «Северный поток-2» возобновилось после того, как правительство Германии сообщило о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили боевым ядом из группы «Новичок». Свернуть строительство газопровода, в частности, предложила немецкая партия «Союз-90/Зеленые», которая назвала случившееся «очевидным покушением на убийство структурами Кремля». Российские власти подобные обвинения отрицают. Поддержал отказ от «Северного потока-2» и давний критик проекта, президент США Дональд Трамп.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Бывший лидер фракции ХДС/ХСС и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц заявил, что «Европа должна немедленно отреагировать» на случившееся с Навальным, и предложил заморозить строительство, введя двухлетний мораторий. В то же время депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что ХДС/ХСС намерена и вовсе отказаться от строительства «Северного потока-2». Однако представители других партий в немецком парламенте высказывали иное мнение. В частности, Социал-демократическая партия Германии просила сначала дождаться выводов следствия по делу Навального, отметил Гердт.

Сама канцлер Германии Ангела Меркель в конце августа говорила, что не стоит увязывать дело Навального с судьбой «Северного потока-2». Как сообщили источники Reuters, она планирует обсудить случившееся в Евросоюзом и прийти с ним к общему решению.

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В Кремле рисков санкций против проекта или его приостановки пока не увидели. «На каждое такое заявление появляются два заявления, говорящих об абсурдности такого предложения», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Северный поток-2, Дания
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