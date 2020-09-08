СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Германии «нужно внимательно прислушиваться» к тому, что насчет отравления Навального говорят партнеры по ЕС, и после объяснений России ФРГ и Евросоюз должны принять общее решение, передали слова Меркель источники dpa-AFX

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Окончательное решение по проекту газопровода «Северный поток-2» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального еще не принято. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщило агентство DPA со ссылкой на нескольких участников заседания правящего блока ХДС/ХСС в бундестаге.

По словам Меркель, решение относительно судьбы проекта «будет носить общеевропейский, а не германский характер».

«Необходима европейская реакция на дело Навального. <...> Это не было нападением на Германию, но она должна заявить о себе как о члене Евросоюза», — приводит агентство слова канцлера.

По словам Меркель, Германии «нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС» насчет случившегося с оппозиционером. «Следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС», — сказала она.