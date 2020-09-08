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Отравление Навального ,  
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СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Германии «нужно внимательно прислушиваться» к тому, что насчет отравления Навального говорят партнеры по ЕС, и после объяснений России ФРГ и Евросоюз должны принять общее решение, передали слова Меркель источники dpa-AFX
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Окончательное решение по проекту газопровода «Северный поток-2» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального еще не принято. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщило агентство DPA со ссылкой на нескольких участников заседания правящего блока ХДС/ХСС в бундестаге.

По словам Меркель, решение относительно судьбы проекта «будет носить общеевропейский, а не германский характер».

«Необходима европейская реакция на дело Навального. <...> Это не было нападением на Германию, но она должна заявить о себе как о члене Евросоюза», — приводит агентство слова канцлера.

По словам Меркель, Германии «нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС» насчет случившегося с оппозиционером. «Следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС», — сказала она.

Кремль не увидел риска блокировки Германией «Северного потока-2»
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Навальному стало плохо 20 августа. Сначала его доставили в омскую больницу, а через два дня перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Российские врачи версию с отравлением политика не раз опровергали, однако в начале сентября немецкие власти заявили, что нашли в организме Навального следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Таковым, как полагает Великобритания, в 2018 году в Солсбери отравили бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

После сообщений об обнаружении схожего с «Новичком» яда в биоматериалах Навального появились предложения свернуть «Северный поток-2». За это выступила немецкая партия «Союз-90/Зеленые», которая назвала случившееся «очевидным покушением на убийство структурами Кремля», поддержал отказ от «Северного потока-2» и давний критик проекта, президент США Дональд Трамп.

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Бывший лидер фракции ХДС/ХСС и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц указал, что «Европа должна немедленно отреагировать» на случившееся с Навальным. «Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, [президент России Владимир] Путин понимает только этот язык», — заявил он.

Сама Меркель ранее говорила, что не считает «целесообразным» увязывать дело Навального с судьбой «Северного потока-2», который, по ее словам, должен быть достроен. Однако канцлер не исключает введение санкций против проекта, поскольку полагает, что неверно исключать из обсуждения какой-либо из вариантов, сообщил представитель Меркель Штеффен Зайберт.

В Кремле рисков блокировки «Северного потока-2» пока не увидели. «Мы наблюдаем за этими заявлениями. Пока фиксируем, что на каждое такое заявление появляются два заявления, говорящих об абсурдности такого предложения», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Северный поток-2, Ангела Меркель
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