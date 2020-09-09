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Отравление Навального ,  
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Варшава предложила Берлину заменить «Северный поток-2» другим проектом

В качестве альтернативы, по мнению Польши, подойдет инфраструктура газопровода Baltic Pipe, который планируется достроить осенью 2022 года
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Польша готова предоставить Германии свою газовую инфраструктуру в качестве альтернативы трубопроводу «Северный поток-2» в случае отказа Берлина от этого проекта. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

Речь идет о возможностях газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Его строительство Варшава рассчитывает завершить к октябрю 2022 года.

По словам Мюллера, если у Германии возникнет необходимость заменить чем-то российский газопровод, «Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности».

Кремль не увидел оснований говорить о мерах против «Северного потока-2»
Политика
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

«Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Укладку труб планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство магистрали приостановилось при готовности болеечем на 90%.

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Обсуждение возможной заморозки проекта на западе началось после заявлений правительства ФРГ об отравлении российского политика Алексея Навального. До этого канцлер Ангела Меркель сообщала, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на ограничения.

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4 сентября американская газета The New York Times сообщала, что Меркель становится все труднее отстаивать завершение проекта газопровода из-за давления как со стороны политических оппонентов, так и со стороны сопартийцев.

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
Бизнес
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7 сентября представитель канцлера Штеффен Зайберт заявил, что Меркель не исключает санкции против «Северного потока-2». При этом он отметил, что пока рано говорить о реакции стран ЕС на информацию об отравлении Навального.

В Кремле не увидели оснований для новых санкций и каких-либо других мер против строительства газопровода в связи с новостями об отравлении российского оппозиционера.

В немецком МИДе отмечали важность строительства трубы. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес сообщал, что в случае приостановки строительства «Северного потока-2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Польша, Германия, Северный поток-2
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Кремль не увидел оснований говорить о мерах против «Северного потока-2»
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Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
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В МИД Германии заявили о важности строительства «Северного потока-2»
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