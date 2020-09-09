Варшава предложила Берлину заменить «Северный поток-2» другим проектом

В качестве альтернативы, по мнению Польши, подойдет инфраструктура газопровода Baltic Pipe, который планируется достроить осенью 2022 года

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Польша готова предоставить Германии свою газовую инфраструктуру в качестве альтернативы трубопроводу «Северный поток-2» в случае отказа Берлина от этого проекта. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

Речь идет о возможностях газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Его строительство Варшава рассчитывает завершить к октябрю 2022 года.

По словам Мюллера, если у Германии возникнет необходимость заменить чем-то российский газопровод, «Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности».

«Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Укладку труб планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство магистрали приостановилось при готовности болеечем на 90%.