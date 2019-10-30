Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Протяженность участка газопровода, проходящего мимо датского острова Борнхольм, составит 147 км. Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2»

Фото: nord-stream2.com

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В агентстве пояснили, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и с законом о континентальном шельфе власти Дании обязаны выдавать разрешения на строительство транзитных трубопроводов при условии соблюдения требований, направленных на защиту окружающей среды. При этом власти имеют право указать маршрут такого трубопровода.

В ведомстве пояснили, что компания Nord Stream 2 AG предложила различные варианты маршрута газопровода «Северный поток-2» через акваторию Дании. Изучив их, Датское энергетическое агентство сочло предпочтительным самый короткий вариант, при котором газопровод огибает остров Борнхольм с юго-востока. Таким образом, протяженность датского участка «Северного потока-2» составит 147 км.