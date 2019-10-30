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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Протяженность участка газопровода, проходящего мимо датского острова Борнхольм, составит 147 км. Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2»
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Фото: nord-stream2.com

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В агентстве пояснили, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и с законом о континентальном шельфе власти Дании обязаны выдавать разрешения на строительство транзитных трубопроводов при условии соблюдения требований, направленных на защиту окружающей среды. При этом власти имеют право указать маршрут такого трубопровода.

В ведомстве пояснили, что компания Nord Stream 2 AG предложила различные варианты маршрута газопровода «Северный поток-2» через акваторию Дании. Изучив их, Датское энергетическое агентство сочло предпочтительным самый короткий вариант, при котором газопровод огибает остров Борнхольм с юго-востока. Таким образом, протяженность датского участка «Северного потока-2» составит 147 км.

Экономика
Дания одобрила стройку морского участка конкурента «Северного потока-2»

«Мы рады получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» через датскую зону континентального шельфа в Балтийском море к юго-востоку от острова Борнхольм», — отметила менеджер по работе с датскими госорганами Nord Stream 2 AG Самира Кефер Андерссон. «Мы продолжим конструктивную работу с датскими властями, чтобы завершить строительство газопровода», — добавила она.

Nord Stream 2 AG работает над тем, чтобы завершить проект в ближайшие месяцы, заявил РБК представитель компании.

РБК направил запрос представителю «Газпрома», владеющему 100% Nord Stream 2, и в пресс-службу одного из инвесторов проекта — Wintershall Dea.

Строительство «Северного потока-2» через акватории Германии и Финляндии уже полностью завершено, Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». В начале октября председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что задержка носит геополитический характер.

Проектная мощность «Северного потока-2», так же как и ранее построенного «Северного потока», составляет 55 млрд куб. м в год.

25 октября власти Дании дали согласие на строительство в своих водах конкурента «Северного потока» — газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу планируется ежегодно доставлять до 10 млрд куб. м газа с норвежских месторождений в Северном море. Маршрут Baltic Pipe пересекается с трассой существующего газопровода «Северный поток», по которому в Германию поставляется российский газ, и строящегося рядом с ним «Северного потока-2».

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Дания, «Северный поток - 2»
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Дания одобрила стройку морского участка конкурента «Северного потока-2»
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