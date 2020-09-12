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Отравление Навального ,  
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Немецкий депутат назвал сторонников «наказания» России из-за Навального

Правящая партия Германии — Христианско-демократический союз (ХДС) — намерена «наказать» Россию за ситуацию вокруг политика Алексея Навального и отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью телеканалу «360» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По его словам, в Германии в начале недели состоялось совещание по поводу возможного отравления Навального и реакции на него со стороны ФРГ. Обсуждение вопроса «прошло по предполагаемому сценарию».

«ХДС была полностью настроена на закрытие «Северного потока-2». Мол, надо наказать Россию», — рассказал Гердт.

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Он пояснил, что ХДС «послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных штатов». При этом представители других партий в немецком парламенте высказывали иное мнение. В частности, Социал-демократическая партия Германии призывала дождаться выводов следствия по делу Навального, а затем уже принимать какие-либо решения.

Партия Гердта считает, что ситуация с российским оппозиционером является надуманным поводом, необходимым для подрыва отношений между Москвой и Берлином.

Депутат отметил, что решения ХДС ущемляют интересы ФРГ и немецкого народа. «Мы посмотрим в будущем, что будет приниматься, но даже эти дебаты в Бундестаге показывают, насколько мы далеко от суверенности», — резюмировал Гердт.

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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Политика
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет посадили в Омске, политика госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, он впал в кому. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен боевым ядом из группы «Новичок» и усмотрели в этом признаки участия Москвы. Политики из ФРГ после этого призвали Берлин остановить строительство «Северного потока-2» в качестве санкции для России.

Теги: Алексей Навальный, Германия, Россия, Северный поток-2
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