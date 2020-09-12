Немецкий депутат назвал сторонников «наказания» России из-за Навального

Правящая партия Германии — Христианско-демократический союз (ХДС) — намерена «наказать» Россию за ситуацию вокруг политика Алексея Навального и отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью телеканалу «360» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По его словам, в Германии в начале недели состоялось совещание по поводу возможного отравления Навального и реакции на него со стороны ФРГ. Обсуждение вопроса «прошло по предполагаемому сценарию».

«ХДС была полностью настроена на закрытие «Северного потока-2». Мол, надо наказать Россию», — рассказал Гердт.

Он пояснил, что ХДС «послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных штатов». При этом представители других партий в немецком парламенте высказывали иное мнение. В частности, Социал-демократическая партия Германии призывала дождаться выводов следствия по делу Навального, а затем уже принимать какие-либо решения.