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Кремль не увидел риска блокировки Германией «Северного потока — 2»

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Кремле не видят рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На соответствующий вопрос журналистов он ответил отрицательно, однако добавил, что Москва наблюдает за призывами ряда немецких политиков приостановить реализацию проекта.

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«Мы наблюдаем за этими заявлениями. Пока фиксируем, что на каждое такое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности такого предложения», — подчеркнул он.

Материал дополняется

Теги: Россия, Германия, Северный поток-2, блокировка
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