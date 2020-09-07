Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Кремле не видят рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На соответствующий вопрос журналистов он ответил отрицательно, однако добавил, что Москва наблюдает за призывами ряда немецких политиков приостановить реализацию проекта.

«Мы наблюдаем за этими заявлениями. Пока фиксируем, что на каждое такое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности такого предложения», — подчеркнул он.

Материал дополняется