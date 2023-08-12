Глава МИД Украины предсказал «тяжелую осень»

Киев предпримет усилия, чтобы голоса, выступающие за переговоры с Россией, «угасали». Кремль неоднократно заявлял о готовности к диалогу с украинскими властями, но указывал, что они не проявляют такого желания

Дмитрий Кулеба (Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters)

Украину в дипломатическом смысле ждет «тяжелая осень», поскольку в разных странах голоса в поддержку переговоров для разрешения конфликта «становятся громче», заявил в интервью журналисту ICTV Вадиму Карпьяку министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень», — отметил глава украинского МИДа (цитата по ТСН).

По его словам, Киеву на международных саммитах нужно широкое присутствие «всего мира», а не только «традиционных друзей из Европы и Северной Америки».

«Второе — ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что «проблемы», что нужно переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина будет в рамках международного права и уголовного законодательства делать все, для того чтобы «эти голоса угасали».

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против переговоров с Россией без предварительного вывода ее войск (такое условие предусмотрено в том числе в продвигаемой Киевом «Формуле мира», Москва ее отвергает), в ином случае, считает он, это приведет к заморозке конфликта.

Россия готова к переговорам с Украиной, но именно Киев весной 2022 года отказался от диалога с Москвой и миротворческий процесс целиком зависит от украинской стороны, заявлял российский президент Владимир Путин.

О выводе российских сил не может быть и речи, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также упоминал, что любые мирные инициативы должны учитывать появление в составе России новых субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Целый ряд условий для достижения мира на Украине перечислял МИД. Киев должен вернуться к нейтральному статусу, отказаться от вступления в НАТО и Европейский союз, обеспечить защиту прав русскоязычных граждан и национальных меньшинств, заявлял замглавы министерства Михаил Галузин.

В начале августа в Саудовской Аравии состоялась конференция по урегулированию на Украине. В Джидду прибыли представители 40 государств, в том числе Китая и стран глобального Юга (Индия, Бразилия и ЮАР). Россию на мероприятие не пригласили. Обсуждение урегулирования на Украине без участия Москвы в МИДе назвали «нонсенсом».

По данным DPA, на саммите Саудовская Аравия вместе с другими государствами предложила альтернативный «Формуле мира» план по урегулированию, который предусматривает в том числе пункты о территориальной целостности Украины, прекращении огня на всех фронтах, начале мирных переговоров под наблюдением ООН и обмене пленными.