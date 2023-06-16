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Зеленский увидел риск заморозки конфликта в случае переговоров с Россией

Зеленский допустил переговоры с Россией только после вывода войск с Украины
Прибывшая в Киев делегация африканских лидеров призвала Россию и Украину к деэскалации и переговорам. Зеленский вновь повторил свою позицию, что без вывода российских войск диалог невозможен. Кремль подобное исключал
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Переговоры с Россией возможны только после вывода российских войск, заявил в ходе пресс-конференции с делегацией лидеров африканских стран, которые прибыли в Киев, президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще раз подчеркну: нужен реальный мир, а значит, вывод русских войск со всей нашей независимой земли», — сказал украинский лидер (цитата по «24 каналу»).

Зеленский добавил, что «допустить переговоры сейчас» означает заморозку конфликта. До этого украинский президент неоднократно называл условием для переговоров с Москвой и достижения мира вывод российских сил с украинской территории. В Кремле это требование отвергали.

16 июня в Киев прибыла делегация лидеров и высокопоставленных представителей нескольких африканских стран, которые ранее выступили за участие в урегулировании конфликта на Украине. Видео встречи с ними в украинской столице Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале. В состав африканской делегации вошли президенты ЮАР, Египта, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также спецпредставители лидеров Конго и Уганды.

Южноафриканский лидер Сирил Рамафоса по итогам встречи призвал Россию и Украину к деэскалации, а также к достижению мира путем переговоров, передает портал News24. По его словам, африканская делегация получила от Зеленского «очень честный и искренний отчет» о происходящем на Украине. «На наш взгляд, важно очень внимательно выслушать то, что говорят обе страны, и завтра мы едем послушать президента [России Владимира] Путина», — отметил Рамафоса.

Подробно детали мирного плана африканских стран не раскрывались. Первоочередной задачей в администрации президента ЮАР называли прекращение огня. Reuters, ознакомившийся с проектом документа, писал, что он подразумевает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина и смягчение санкций.

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В Кремле заявляли, что не получали мирный план африканской миссии. О выводе российских войск с Украины не может быть и речи, ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Киеву следует учитывать появление в составе России новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отмечал он. Для достижения мира Запад должен остановить поставки Украине оружия, ВСУ необходимо прекратить боевые действия, а украинским властям нужно вернуться к нейтральному статусу страны и отказаться от вступления в НАТО и ЕС, заявляли в МИД России.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине переговоры Владимир Зеленский Африка мирный план
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