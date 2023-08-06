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DPA узнало о новом плане по Украине на саммите в Саудовской Аравии

DPA: на саммите по Украине в Джидде обсуждается еще один мирный план
Сюжет
Военная операция на Украине
Россию на саммит в Саудовской Аравии не пригласили. МИД называл «нонсенсом» попытки урегулировать конфликт на Украине без участия Москвы. В Кремле заявляли, что будут наблюдать за ходом встречи в Джидде
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

На саммите в Саудовской Аравии, который посвящен урегулированию конфликта на Украине, обсуждается еще один мирный план, рассказали Немецкому агентству печати (DPA) неназванные дипломаты, участвующие во встрече, передает Bild.

Новый план в Джидде представила хозяйка саммита — Саудовская Аравия — вместе с другими государствами. Он включает пункты о территориальной целостности Украины, прекращении огня на всех фронтах, начале мирных переговоров под наблюдением ООН и обмене пленными. Эр-Рияд проинформировал Россию, которую не пригласили на встречу, о ходе обсуждения.

В саммите по урегулированию на Украине, который стартовал в Саудовской Аравии 5 августа, принимают участие представители 40 государств. Целью мероприятия, как писала Politico, является попытка объединить страны глобального Юга (Индию, Бразилию и ЮАР) с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине. Участвует в мероприятии и Китай. Пекин отправил в Джидду спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.

Как писала Corriere della Sera со ссылкой на источники в ЕС, представители стран — участниц саммита решили сформировать рабочие группы по ключевым вопросам предложенной Киевом «формулы мира». Этот план предусматривает в том числе вывод российских войск, Москва выступает категорически против этого.

Представители Украины на встрече в Джидде не настаивали на принятии «формулы мира», а другие страны не выступали за то, чтобы Киев от нее отказался, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Среди участников встречи возникло понимание, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в центре любого мирного соглашения, как и верховенство Устава ООН», сказали собеседники Corriere della Sera.

Россию не пригласили на саммит в Джидду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла «нонсенсом» попытки урегулировать конфликт без участия Москвы. Она заявила, что «формула мира» не имеет отношения к мирным переговорам и назвала «навязывание» украинской инициативы попыткой «обмануть» другие страны и под разными предлогами «сколотить в политическом таком дискурсе ощущение того, что есть некое единство международного сообщества».

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Российские власти будут следить за проходящей в Саудовской Аравии встречей, сообщали в Кремле. «Мы неоднократно говорили, что любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Саудовская Аравия Джидда переговоры мирный план
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