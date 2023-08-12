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Военная операция на Украине ,  
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Группа республиканцев потребовала от Байдена разъяснений целей на Украине

Республиканцы после запроса Байдена денег для Киева потребовали разъяснений целей США
Сюжет
Военная операция на Украине

Член Палаты представителей США республиканец Уоррен Дэвидсон с 11 однопартийцами отправил письмо президенту Джо Байдену с просьбой «прямо» ответить, чего США пытаются добиться на Украине и на что пойдут очередные ассигнования, запрошенные им у конгресса, сообщает Fox News.

«Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с вашим последним запросом на дополнительные ассигнования в размере $40 млрд, включая $24 млрд для Украины», — говорится в письме. «Этот запрос усугубляет неконтролируемые дефицитные расходы вашей администрации и нарушает двухпартийное соглашение о потолке госдолга», — добавили авторы письма.

Они отметили, что американцы устали финансировать «бесконечные войны» и «хотят политики, которая не только поможет восстановить финансовое благоразумие в Вашингтоне, но и поставит на первое место Америку и американских граждан».

Конгрессмены призвали Байдена отозвать его запрос на выделение средств до тех пор, пока не будет разъяснений о целях США на Украине.

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова