Группа республиканцев потребовала от Байдена разъяснений целей на Украине

Член Палаты представителей США республиканец Уоррен Дэвидсон с 11 однопартийцами отправил письмо президенту Джо Байдену с просьбой «прямо» ответить, чего США пытаются добиться на Украине и на что пойдут очередные ассигнования, запрошенные им у конгресса, сообщает Fox News.

«Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с вашим последним запросом на дополнительные ассигнования в размере $40 млрд, включая $24 млрд для Украины», — говорится в письме. «Этот запрос усугубляет неконтролируемые дефицитные расходы вашей администрации и нарушает двухпартийное соглашение о потолке госдолга», — добавили авторы письма.

Они отметили, что американцы устали финансировать «бесконечные войны» и «хотят политики, которая не только поможет восстановить финансовое благоразумие в Вашингтоне, но и поставит на первое место Америку и американских граждан».

Конгрессмены призвали Байдена отозвать его запрос на выделение средств до тех пор, пока не будет разъяснений о целях США на Украине.

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