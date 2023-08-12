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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США дать оружие Украине

WSJ сообщила о сопротивлении Египта поставкам оружия Украине по просьбе США
Сюжет
Военная операция на Украине
США убедили Египет не поставлять ракеты России, говорится в статье. Однако уговорить страну помогать в военном плане Украине у них не получается. Летом Каир включился в работу над мирным планом африканских стран
Президент Египта&nbsp;Абдул-Фаттах&nbsp;Ас-Сиси на встрече с российским коллегой&nbsp;Владимиром Путиным
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным (Фото: Sputnik / Alexei Danichev / Pool / Reuters)

США просили Египет отправить военную помощь Украине вместо России, но Каир отказывается, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что Египет прежде намеревался поставить России ракеты, но под давлением США изменил свою позицию в начале этого года. Вместо этого Вашингтон просил Каир о военной помощи Украине, в том числе к Египту обращался глава Пентагона Ллойд Остин. Это произошло в марте, когда он встречался с президентом африканской страны Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси. Однако он был «уклончив». В дальнейшем Вашингтон несколько раз повторял просьбы, отказа пока не последовало, но, как заявили египетские источники издания, Каир не намерен отправлять оружие Киеву.

Россия отрицательно относится к военной помощи Запада Киеву. Кремль отмечал, что ее предоставление говорит о прямой вовлеченности западных стран в конфликт.

В апреле похожие сведения о Египте распространила The Washington Post со ссылкой на утекшие документы американской разведки. Газета писала, что ас-Сиси планировал поставить России ракеты, которые могут использоваться в реактивных системах залпового огня, и просил своих подчиненных держать эти намерения в секрете. Однако в начале марта он отказался от этой идеи, а вместо этого одобрил продажу снарядов США для передачи Украине.

Летом Египет подключился к дипломатическим усилиям африканских стран по урегулированию конфликта на Украине. В июне делегация в составе представителей ЮАР, Замбии, Союза Коморских Островов, Сенегала, Египта (от страны участвовал премьер-министр Мустафа Мадбули), Конго и Уганды посетила Москву и Киев и представила свои предложения по урегулированию конфликта.

В конце июля в Санкт-Петербурге прошел форум «Россия-Африка», в нем принимал участие и ас-Сиси, он проводил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. В рамках мероприятия с африканскими лидерами обсуждался и мирный план. Путин после этого заявил, что это была «очень откровенная, полезная дискуссия».

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3 августа администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовала совместное заявление лидеров семи стран континента (в том числе и Египта) по итогам встречи с Путиным. В документе говорилось, что они поддерживают усилия по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Также был достигнут прогресс в вопросах, связанных с правами детей в зоне боевых действий и обменами пленными.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Египет Украина США военная помощь
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