Захарова назвала абсурдными попытки переговоров по Украине без России

Формула мира Владимира Зеленского, которая будет обсуждаться на переговорах в Саудовской Аравии, «к миру не имеет никакого отношения», заявила представитель МИДа

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Попытки урегулировать конфликт на Украине без участия России — это «нонсенс», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос по поводу переговоров по Украине в Саудовской Аравии.

«Здесь нужно разделять две вещи. Урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне без участия России абсурдно, это нонсенс. Я думаю, что это все понимают. Другое дело, что обсуждать ситуацию, которая была спровоцирована не Россией, а Западом, здесь, конечно, полное поле для творчества», — сказала Захарова.

На вопрос, как Москва продвигает свое видение мира на Украине и нет ли у нее желания провести саммит, подобный тому, который планируется в Саудовской Аравии, в Москве и позвать на него Украину в противовес, дипломат ответила:

«Подобный саммит, на котором будет обсуждаться некий план [президента Украины Владимира] Зеленского, ни в коем случае».

Украинская формула мира, предложенная Зеленским, «к миру не имеет никакого отношения», поскольку, первое, именно Киев сначала прекратил мирные переговоры с Москвой, а потом Зеленский закрепил отказ от них законодательно, пояснила она. «Второе: за Зеленским стоят, естественно, Вашингтон, Лондон и так далее, которые принципиально, публично — я уж не говорю о том, что кулуарно — заявили, что мирные переговоры для них вообще неприемлемы», — продолжила представитель МИДа.

По ее словам, причина, «почему все понимают, что никакого отношения план Зеленского к мирным переговорам не имеет», но при этом «они все время наращивают шумиху вокруг этого плана», проста: «навязывание в качестве мема» украинской инициативы, в том числе ее отдельные пункты, — это «попытка обмануть» другие страны и под разными предлогами «сколотить в политическом таком дискурсе ощущение того, что есть некое единство международного сообщества». «Это обман, это очередная инсценировка, в которой Запад чувствует себя как рыба в воде. Это их кредо», — отметила Захарова.

При этом она убеждена, что у многих стран, «которые выходили с мирными инициативами и которые прекрасно и на собственном опыте, и в современной геополитической обстановке понимают, что к чему и кто за кем стоит», не возникнет иллюзий «насчет того, что им пытаются навязать».

По ее словам, Москва продолжает «крайне интенсивные контакты» по ситуации вокруг Украины и ценит любые усилия других стран по мирному урегулированию конфликта. «И мы всем благодарны, в том числе за понимание нашей позиции о том, что мир — это основное, на чем должно строиться существование стран», — заявила дипломат.

В конце июля руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак анонсировал новую встречу по «формуле мира» в Саудовской Аравии. Первая состоялась в июне в Копенгагене. О том, что 5–6 августа в Джидде пройдут переговоры по Украине, до этого писала газета The Wall Street Journal. По данным издания, в них примут участие помимо самой Украины страны Запада и развивающиеся государства, такие как Бразилия и Индия. Россию не позовут.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за этими переговорами, чтобы «понять до конца, какие цели ставятся, о чем, собственно, планируют организаторы вести речь». «Мы неоднократно говорили, что любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки», — напомнил он, при этом указав, что никаких предпосылок для мирных переговоров с Киевом пока нет.