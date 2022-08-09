Политологи назвали обыск у Трампа во Флориде уникальным в истории США

ФБР проводит обыск в резиденции экс-президента США в Палм-Бич. По данным The New York Times, сотрудники ведомства ищут секретные документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома по окончании президентского срока

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Обыск в резиденции экс-президента США Дональда Трампа — абсолютно беспрецедентная ситуация в американской истории, так как в США есть принцип, согласно которому бывшие главы государства имеют юридическую защиту от различных преследований и разбирательств, заявил РБК главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Если говорить формально, то начиная с момента президентства [Герберта] Гувера, с 1929 по 1933 год, был создан прецедент президентских библиотек. Президентские библиотеки — это часть национального архива, то есть документы, среди которых есть и секретные, относящиеся к деятельности Белого дома, они являются частью национального архива и находятся на хранении в президентской библиотеке», — пояснил Васильев, отметив, что в связи с кризисными событиями в США никакого решения о создании библиотеки Трампа принято не было.

По мнению ученого, дело носит политический характер, а значит, попытка привлечь экс-главу государства к уголовной ответственности может создать прецедент. «Учитывая двухпартийную систему, каждый президент может создать ситуацию «око за око, зуб за зуб». Например, отставка президента [Ричарда] Никсона в 1974 году, которая была расценена как полуимпичмент, через 25 лет привела к мести со стороны республиканцев в отношении [Билла] Клинтона. А спустя 20 лет — к мести уже демократов по отношению к Трампу», — предположил Васильев, допустив, что если республиканцы «завоюют» Сенат на новых промежуточных выборах, то в отношении администрации действующего президента Джо Байдена могут последовать ответные меры.

Политолог считает, что обыски в доме Трампа проводятся с целью не допустить его участия в будущих президентских выборах, так как у политика есть шанс победить, кроме того, у демократов сегодня нет достойных кандидатов.

По мнению Васильева, обыск также можно объяснить тем, что после «разоблачения» палаты представителей по итогам штурма Капитолия 6 января (Комитет конгресса США пришел к выводу, что Трамп спровоцировал беспорядки у Капитолия и его захват своими заявлениями о фальсификации выборов демократами) не оказали большого влияния на американскую общественность.

«Какое преступление, понятно — подготовка государственного переворота. Может быть, показания, которые были даны бывшими сотрудниками Белого дома, не создают юридической основы для предъявления этих обвинений бывшему президенту. Поэтому последовал этот рейд, который, возможно, имеет цель поручить Министерству юстиции, а ФБР подчиняется Министерству юстиции, начать правовое преследование Трампа», — предполагает ученый.

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Может быть, эти обыски призваны отвлечь внимание американской общественности от социально-экономических проблем и поставить во главу угла возможное уголовное преследование Трампа и построить программу по дезавуированию кандидатов от Республиканской партии, выдвинул еще одно предположение Васильев.

«Американская печать говорит, что этот налет, по всей видимости, санкционирован Белым домом, поскольку бывший президент — это тоже часть общего института президентской власти. Так что это отражение резкого ослабления позиции Байдена и попытка отвлечь внимание американской общественности от его растущей недееспособности, переведя внимание на «преступления» Трампа», — отметил он.

В беседе с РБК историк, американист Владимир Можегов тоже назвал обыск уникальным случаем, который свидетельствует о напряженной политической борьбе. «Трамп выдвигается на новый срок, и это вызывает истерику у демократов. В истерике находится и аппарат Белого дома. Понятно, что обыски имели бы смысл после известных событий в Капитолии, но сейчас прошло больше года, время упущено, и никакого смысла в этом нет», — считает историк.

По его мнению, обыски сыграют на руку скорее Трампу, чем демократам. «Тем более, сейчас настроение подогрел [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, на днях посетивший конференцию в Техасе. Поэтому, скорее всего, это вызовет новую волну поддержки Трампа», — добавил Можегов.

4 августа Орбан выступил на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе (Техас). В своей речи он заявил, что националистическая повестка дня в Венгрии совпадает с целями американского консервативного движения. Премьер также затронул тему российской спецоперации на Украине, подчеркнув, что мир невозможен без переговоров Москвы и Вашингтона, а США для этого нужен «сильный лидер». За день до конференции, 3 августа, Орбан встретился с Трампом в Бедминстере (Нью-Джерси).

Об обыске в своем доме экс-президент сообщил 9 августа. The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что обыск связан с документами с секретной информацией, которые бывший президент забрал с собой после того, как покинул Белый дом. По данным издания, Национальный архив США просил вернуть 15 коробок с документами «в течение многих месяцев» и обратился в ФБР из-за вероятной угрозы уничтожения этих материалов.