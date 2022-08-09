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Губернатор Флориды назвал США банановой республикой из-за обыска у Трампа

Губернатор Флориды Десантис назвал США банановой республикой из-за обыска у Трампа
Фото: Terry Renna / AP
Фото: Terry Renna / AP

Проведение обысков в резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго представляет собой еще один пример эскалации против политических противников, написал в Twitter губернатор штата Флорида Рон Десантис. Как и Трамп, он является членом Республиканской партии.

«Рейд на Мар-а-Лаго — это еще одна эскалация вооружения федеральных агентств против политических противников режима, в то время как с такими людьми, как [сын действующего президента] Хантер Байден, обращаются, словно пользуясь лайковыми перчатками. <...> Банановая республика», — заключил Десантис.

По его словам, «режим» задействует против «своих противников» 87 тыс. агентов Налогового управления США, которое собирает налоги и контролирует налогообложение.

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Речь идет об обысках в резиденции Трампа во Флориде. О них политик рассказал 9 августа. По словам бывшего президента, обыск вели сотрудники ФБР. Трамп добавил, что его никто не уведомил об обыске, и обвинил бюро в нарушении регламента.

Как и Десантис, экс-президент обвинил своих оппонентов, Демократическую партию США, в использовании правоохранительной системы в качестве оружия. По мнению Трампа, они «чертовски не хотят его участия в президентских выборах 2024 года».

Газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что обыск связан с документами с секретной информацией, которые бывший президент забрал с собой после того, как покинул Белый дом. По данным издания, Национальный архив США просил вернуть 15 коробок с документами «в течение многих месяцев» и обратился в ФБР из-за вероятной угрозы уничтожения этих документов.

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Налоговые дела Хантера Байдена стали предметом федерального следствия
Политика
Хантер Байден

В своем твите Десантис упомянул также расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, которого еще в 2020 году, когда его отец был кандидатом в президенты США, заподозрили в нарушении законов о налогах. По данным источников AP и СNN, речь шла о финансовой активности Байдена-младшего в период его работы с китайскими компаниями.

В том же году два американских сенатора-республиканца обвинили его в получении средств от Елены Батуриной, российской предпринимательницы и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, однако Хантер Байден отверг свою причастность к этому. Кроме того, в это время Трамп обвинил и Джо, и Хантера Байденов в коррупционных схемах на Украине. По словам Трампа, Байден-старший использовал свое положение для помощи бизнесу своего сына, который входил в совет директоров украинской частной компании Burisma. Байдены отвергли обвинения. Как указывала в марте 2022-го The Wall Street Journal, расследование в отношении Байдена-младшего по его финансовой деятельности на Украине и в Китае продолжается.

В марте 2020-го российское Минобороны сообщило о том, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), которым, по данным ведомства, руководил сын Байдена, финансировал деятельность военных биолабораторий на Украине. Тот же фонд фигурировал и в ситуации с Батуриной, когда Байден-младший отрицал, что является его совладельцем.

Согласно данным c заархивированной в 2014 году версии сайта RSTP, Хантер Байден был управляющим директором компании. Адвокат Хантера Байдена в 2020-м говорил, что его клиент не является и не являлся совладельцем компании.

Теги
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