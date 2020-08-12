Задержанного в Минске координатора «Открытой России» отпустили
Координатора правозащитной организации «Открытая Россия» Игоря Рогова, задержанного в Минске, отпустили. Об этом сообщила РБК правозащитница Татьяна Усманова.
«Игоря Рогова отпустили. <...> Единственное условие освобождения Игоря — это его мгновенное возвращение из Республики Беларусь», — сказала Усманова.
По ее словам, по другому задержанному координатору «Открытой России» Артему Важенкову пока нет никакой информации.
В посольстве России в Белоруссии подтвердили информацию об освобождении Рогова. «Да, он у нас, а также трое журналистов из Meduza, «РИА Новости» и Znak.com. По Важенкову вопрос решаем» — сообщил РБК представитель посольства.