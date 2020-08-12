Задержанного в Минске координатора «Открытой России» отпустили

Как ранее сообщала Усманова, последний раз Рогов и Важенков выходили на связь вечером 10 августа. По ее словам, утром следующего дня сотрудник «Открытой России» позвонил Важенкову, однако, трубку взял незнакомый человек и сообщил, что «с Артемом все нехорошо». После этого связь прервалась.

Днем 11 августа белорусское государственное агентство БелТА опубликовало видеозапись с «задержанием провокаторов». На кадрах видны несколько человек, сидящих и лежащих лицом в пол на земле около забора. В том числе на видео показаны Рогов и Важенков.

На вопросы человека за кадром Важенков сообщил, что приехал в Белоруссию из Твери с туристическими целями. Рогов заявил, что тоже приехал из России и вместе с другом поселился в санатории «Журавушка» в Минске.

В Белоруссии третий день подряд продолжаются протесты против итогов президентских выборов, завершившихся 9 августа. Во время протестных акций были задержаны или пострадали несколько сотрудников российских СМИ, в том числе корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лысенко, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, сотрудники телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов, журналист Znak.com Никита Телиженко, военный корреспондент Семен Пегов и корреспондент Meduza Максим Солопов.