СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после акций протеста

В отношении более чем 80 задержанных возбуждены уголовные дела по пяти статьям Уголовного кодекса. По самой жесткой из них виновным грозит до 15 лет лишения свободы

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Органы Следственного комитета Белоруссии (СК) возбудили в отношении задержанных на акциях протеста, которые начались после проведения в стране президентских выборов, 21 уголовное дело.

«В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них — молодые люди в возрасте 20–25 лет», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что уголовные дела возбуждены в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме и Волковыске. Поводом для возбуждения дел названы массовые беспорядки и акты насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа.

По данным СК, уголовные дела возбуждены по следующим статьям Уголовного кодекса Белоруссии: