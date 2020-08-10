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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после акций протеста

В отношении более чем 80 задержанных возбуждены уголовные дела по пяти статьям Уголовного кодекса. По самой жесткой из них виновным грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Органы Следственного комитета Белоруссии (СК) возбудили в отношении задержанных на акциях протеста, которые начались после проведения в стране президентских выборов, 21 уголовное дело.

«В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них — молодые люди в возрасте 20–25 лет», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что уголовные дела возбуждены в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме и Волковыске. Поводом для возбуждения дел названы массовые беспорядки и акты насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

По данным СК, уголовные дела возбуждены по следующим статьям Уголовного кодекса Белоруссии:

  • ст. 293 — организация и участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти;
  • ст. 339 — хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом;
  • ст. 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях;
  • ч. 2 ст. 363 — сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения;
  • ст. 364 — применение насилия либо угроза его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности.

По некоторым статьям УК виновным может грозить простой штраф или общественные работы (ст. 339 и 342), однако за организацию массовых беспорядков и участие в них (по ст. 293) в качестве наказания предусмотрено только лишение свободы — на срок от трех до 15 лет.

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Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В СК заявили, что правоохранительные органы Белоруссии продолжат выявлять участников незаконных массовых мероприятий.

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Акции протеста в Белоруссии начались вечером в воскресенье после проведения выборов президента страны. Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали чуть более 80% пришедших на участки избирателей, за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — около 10%. В штабе Тихановской отказались признать данные ЦИК, а она заявила, что считает себя победительницей на выборах президента.

Вечером 10 августа СМИ сообщили, что в Минске снова начались задержания участников массовых протестов против итогов президентских выборов.

Автор: Евгений Калюков
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