МВД Белоруссии сообщило о задержании 2 тыс. протестующих за сутки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,15 (-0,62) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 85,92 (-0,9) Инвестиции, 13:09
Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса Бизнес, 14:45 В МВД подтвердили применение спецсредств в Минске и Новополоцке Общество, 14:40 Фальков заявил о начале учебного года в большинстве вузов в очном формате Общество, 14:38 Ефремова госпитализировали из суда Общество, 14:34 Андрей Тихонов рассказал о деталях нападения Широкова на судью Спорт, 14:34 К Ефремову подали первый иск о компенсации Общество, 14:34 Белорусские власти разрешили журналистам Daily Storm вернуться в Москву Политика, 14:31 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 14:14 Издание Znak.com сообщило об исчезновении в Минске своего корреспондента Общество, 14:06 Власти Белоруссии пообещали изымать у протестующих автомобили Общество, 14:04 «Мы безнадежно опоздали». В России предложили отслеживать сделки с BTC Крипто, 14:00 Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ Политика, 13:59 Аэропорт без Zara и оптимизм Adidas: главное в fashion-ретейле Pro, 13:58 В Белоруссии опубликовали видео Тихановской с призывом не идти на улицы Политика, 13:58
Выборы в Белоруссии ,  
0 

МВД Белоруссии сообщило о задержании 2 тыс. протестующих за сутки

Власти признали применение спецсредств против демонстрантов в Минске и Витебской области. Там утверждают, что пострадали более 20 сотрудников правоохранительных органов
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

За последние сутки в разных городах Белоруссии были задержаны более 2 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении МВД страны, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В МВД заявили, что массовые акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. В ведомстве утверждают, что в ряде случаев граждане нападали на милиционеров. Там отметили, что среди сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск пострадал 21 человек, пять из них госпитализированы.

Video

В сообщении также говорится, что в Минске и Новополоцке милиционеры «активно применяли спецсредства» для пресечения противоправных действий.

Останавливаясь подробно на том, что происходило в ночь на 11 августа, в МВД, например, упомянули события в Минске, где некоторые граждане запускали дымовые шашки и бросали бутылки с зажигательной смесью, а водители намеренно блокировали движение транспорта.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Как ранее сообщал РБК, вечером 10 августа и в ночь на 11 августа милиция в Минске применяла против участников уличных протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ряде случаев в людей стреляли резиновыми пулями.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Акции протеста начались в Белоруссии сразу после объявления предварительных результатов президентских выборов 9 августа, из которых стало ясно, что победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди вышли на улицы в Минске, Гомеле, Бресте, Барановичах, Пинске и других городах. Милиция ответила на это массовыми задержаниями. По официальной информации, накануне были задержаны около 3 тыс. человек.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, милиция
Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter