МВД Белоруссии сообщило о задержании 2 тыс. протестующих за сутки

Власти признали применение спецсредств против демонстрантов в Минске и Витебской области. Там утверждают, что пострадали более 20 сотрудников правоохранительных органов

Фото: Сергей Гриц / AP

За последние сутки в разных городах Белоруссии были задержаны более 2 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении МВД страны, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В МВД заявили, что массовые акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. В ведомстве утверждают, что в ряде случаев граждане нападали на милиционеров. Там отметили, что среди сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск пострадал 21 человек, пять из них госпитализированы.

Video

В сообщении также говорится, что в Минске и Новополоцке милиционеры «активно применяли спецсредства» для пресечения противоправных действий.

Останавливаясь подробно на том, что происходило в ночь на 11 августа, в МВД, например, упомянули события в Минске, где некоторые граждане запускали дымовые шашки и бросали бутылки с зажигательной смесью, а водители намеренно блокировали движение транспорта.