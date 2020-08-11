В Белоруссии пропавших россиян назвали провокаторами

На видео координаторы «Открытой России» говорят, что прибыли в Белоруссию с туристическими целями. Ранее организация заявляла об их пропаже

Артем Важенков (Фото: rusvesna / YouTube)

Координаторы правозащитной организации «Открытая Россия» Артем Важенков и Игорь Рогов были задержаны белорусскими силовиками. Об этом рассказала РБК правозащитница Татьяна Усманова.

Ранее государственное агентство БелТА опубликовало видеозапись с «задержанием провокаторов». На ней сначала показывают несколько человек, сидящих и лежащих лицом в пол на земле около забора. Затем показывают сначала лежащего на земле Важенкова, а затем Рогова. На вопросы человека за кадром Важенков сообщает, что приехал в Белоруссию из Твери с туристическими целями. Рогов говорит, что тоже из России и вместе с другом он поселился в санатории «Журавушка» в Минске.

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«У нас пропала связь с Артемом Важенковым и Игорем Роговым вчера в 20:00, это был последний раз, когда мы их слышали, и они говорили, что у них все хорошо», — сообщила Усманова. По ее словам, информации от координаторов не было всю ночь.

«Утром один из моих коллег дозвонился на телефон Артема Важенкова. Там неизвестный нам человек взял трубку и сказал, что с Артемом все нехорошо, после чего связь прервалась. После этого мы начали обзванивать спецприемники и больницы, через эти звонки мы их не нашли», — пояснила правозащитница.