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В Белоруссии пропавших россиян назвали провокаторами

На видео координаторы «Открытой России» говорят, что прибыли в Белоруссию с туристическими целями. Ранее организация заявляла об их пропаже
Артем Важенков
Артем Важенков (Фото: rusvesna / YouTube)

Координаторы правозащитной организации «Открытая Россия» Артем Важенков и Игорь Рогов были задержаны белорусскими силовиками. Об этом рассказала РБК правозащитница Татьяна Усманова.

Ранее государственное агентство БелТА опубликовало видеозапись с «задержанием провокаторов». На ней сначала показывают несколько человек, сидящих и лежащих лицом в пол на земле около забора. Затем показывают сначала лежащего на земле Важенкова, а затем Рогова. На вопросы человека за кадром Важенков сообщает, что приехал в Белоруссию из Твери с туристическими целями. Рогов говорит, что тоже из России и вместе с другом он поселился в санатории «Журавушка» в Минске.

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«У нас пропала связь с Артемом Важенковым и Игорем Роговым вчера в 20:00, это был последний раз, когда мы их слышали, и они говорили, что у них все хорошо», — сообщила Усманова. По ее словам, информации от координаторов не было всю ночь.

«Утром один из моих коллег дозвонился на телефон Артема Важенкова. Там неизвестный нам человек взял трубку и сказал, что с Артемом все нехорошо, после чего связь прервалась. После этого мы начали обзванивать спецприемники и больницы, через эти звонки мы их не нашли», — пояснила правозащитница.

После этого в «Открытой России» увидели видеозапись. Усманова утверждает, что их сотрудники не совершали никаких противоправных действий. В организации обзванивают все учреждения, где могут быть Важенков и Рогов, кроме того, «Открытая Россия» обратилась в посольство Белоруссии в России, а также российский МИД.

В посольстве России в Белоруссии сообщили РБК, что выясняют информацию.

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Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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Во время протестов, начавшихся в Белоруссии после выборов президента, были задержаны или пострадали несколько сотрудников российских СМИ: корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лысенко, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, сотрудники телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов, журналист Znak.com Никита Телиженко, военный корреспондент Семен Пегов и корреспондент Meduza Максим Солопов, при задержании его сильно избили.

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Местонахождение Солопова и Телиженко до сих пор неизвестно. В МВД республики сообщили, что Питалева, возможно, вышлют из страны, пока что он находится в СИЗО.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже вторые сутки. В МВД сообщили о 2 тыс. задержанных за 24 часа и одном погибшем. Милиция применяет против демонстрантов спецсредства.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, МВД, выборы, новости
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