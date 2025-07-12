FT: на Западе считают, что Трамп видит в Зеленском главное препятствие к сделке

FT узнала, как на Западе видят мнение Трампа о Путине и Зеленском

Смена риторики президента США Дональда Трампа по поводу России и Украины «породила в Европе некоторые надежды» на возможное изменение его позиции в пользу Киева, однако пока «ощутимых» свидетельств этого мало, заявили Financial Times два высокопоставленных чиновника, участвующих в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности.

«Наблюдается небольшое перевозбуждение, вызванное изменением тона, — говорит один из собеседников газеты. — Но мы не видим, чтобы это вылилось в серьезные действия».

По словам источников FT, западные союзники Украины по-прежнему полагают, что американский лидер видит в украинском коллеге Владимире Зеленском главное препятствие на пути к мирной сделке, а в российском — Владимире Путине — главного партнера в любом урегулировании.

Semafor ранее писал, что Трамп сменой риторики направляет «закодированные послания» Киеву и Москве и хочет дать понять Путину и Зеленскому, что «все возможно, если они не отступят».

В Кремле заявили, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа в адрес Путина, но отмечали, что «тщательно фиксируют все нюансы» в заявлениях американского президента.

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