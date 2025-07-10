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Военная операция на Украине ,  
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США возобновили поставки части оружия Украине

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Военная операция на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила отправку некоторых видов оружия Украине, сообщили два американских чиновника The Associated Press.

По их данным, в число поставляемых вооружений входят боеприпасы калибром 155 мм и высокоточные управляемые ракеты GMLR. Как отмечает AP, неясно, когда именно возобновились поставки.

О том, что Вашингтон возобновил поставки и отправляет Киеву артиллерийские снаряды калибром 155-мм и ракеты для реактивных установок MLR, также пишет Reuters. Два американских чиновника не уточнили агентству, сколько именно оружия было отправлено и завершена ли поставка.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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