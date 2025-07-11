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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала, к каким действиям Трампа подготовились в России

NYT: Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Российский президент понимал, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции против Москвы, если у него «лопнет» терпение, говорят источники NYT. В Кремле говорили, что отмечают все нюансы в словах республиканца
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Sean Rayford / Getty Images)

Президент России Владимир Путин был готов к тому, что терпение его американского коллеги Дональда Трампа может «лопнуть». Об этом изданию The New York Times (NYT) сообщили два источника, близких к Кремлю.

По их словам, российский президент понимал, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции против Москвы.

В то же время Путин доволен своим взаимодействием с Трампом в этом году, говорят близкие к Кремлю собеседники NYT.

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Дональд Трамп

Трамп в последние дни ужесточил риторику в отношении России. После последнего разговора с российским коллегой по телефону, состоявшегося 3 июля, президент США заявил, что недоволен беседой. Он также отметил, что не смог добиться прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

8 июля на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Трамп анонсировал возобновление поставок оружия Украине, отметив, что США намерены нарастить их. Reuters писал, что скоро, впервые за второй президентский срок, Трамп сам выделит Украине пакет вооружений.

В этот же день, комментируя будущие действия в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, Трамп сообщил о планах «устроить маленький сюрприз». Подробностей он не привел. Трамп говорил, что «недоволен» действиями Путина и «разочарован в России».

В ночь на 11 июля президент США анонсировал «важное заявление» по России. Трамп намерен выступить с ним в понедельник, 14 июля. «Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — высказался республиканец. Впоследствии президент США пообещал, что «кое-что будет происходить».

Россия осуждает поставки оружия на Украину, а санкции считает незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль внимательно фиксирует все нюансы в словах американского президента и ждет обещанного им заявления, чтобы понять его намерения, а к ужесточению риторики Трампом относится «достаточно спокойно». Мнения источников Semafor этот счет разделились: некоторые утверждали, что перемены могут быть частью переговорной стратегии республиканца; другие, напротив, выразили уверенность в сдвиге его позиции.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сказал, что Москва выдвинула новые предложения по Украине. Их суть он не раскрыл. Лавров не стал пояснять слова Рубио. «Есть вещи, которые не комментируются», — подчеркнул министр.

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