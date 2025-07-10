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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало о шоке в Европе из-за меняющихся решений США по Украине

Politico: Европа в шоке от нескоординированных действий США по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Европа в шоке от недавних «нескоординированных» действий администрации США по Украине. Как отметил источник Politico, в то время как Трамп стал «более последовательным» в поддержке Киева, руководство Пентагона заняло иную позицию
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

В Европе растет напряженность из-за недавних изменений в политике администрации президента США Дональда Трампа по Украине, а также замешательство относительно того, кто главный в Пентагоне, сообщает Politico со ссылкой на источники. Издание отмечает, что в таких условиях европейским политикам все сложнее разрабатывать какую-либо стратегию по Украине.

Многие европейские союзники были в шоке, когда Пентагон на прошлой неделе решил приостановить поставку части вооружений Украине. Однако позднее Трамп пообещал отправить Киеву больше оружия, раскритиковав президента России Владимира Путина.

Как отметил один из опрошенных Politico европейских чиновников, становится все труднее понять, что происходит внутри администрации президента США. По его мнению, сам Трамп стал «более последовательным» в своей поддержке Украины», в то время как руководство Пентагона заняло иную позицию. «Ничто больше не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему», — заявил другой собеседник издания.

По словам еще одного источника, в Европе сложилось общее впечатление, что администрация действует «крайне нескоординированно» по вопросу Украины. «Многие лидеры стран НАТО просто пытаются угнаться за меняющимися настроениями в Вашингтоне», — указал он.

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине
Политика
Дональд Трамп

При этом Белый дом утверждает, что администрация не меняла свою стратегию по Украине. «Нет ничего более последовательного, чем внешняя политика президента Трампа. Он всегда будет ставить Америку на первое место и хочет мира на Украине и во всем мире», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она отметила, что Трамп принял решение направить Киеву вооружение сразу после того, как Пентагон завершил проверку всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира.

The Wall Street Journal писала, что Трамп во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что он не стоит за приостановкой поставок оружия. Он отметил, что поручил провести проверку запасов Пентагона после ударов по Ирану в прошлом месяце, но не заморозил поставки. В ночь на 10 июля AP и Reuters сообщили, что Вашингтон возобновил поставки Киеву артиллерийских боеприпасов и реактивных снарядов GMRLS.

Россия выступает против поставок военной помощи Украине. Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.

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Милена Костерева Милена Костерева
Украина Европа США вооружение Пентагон Дональд Трамп
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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