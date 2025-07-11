 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил о внимании ко всем нюансам в словах Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Кремль внимательно фиксирует все нюансы в словах американского президента Дональда Трампа и ждет обещанного им заявления, чтобы понять его намерения, заверил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, слова которого приводит корреспондент РБК.

«Мы тщательно фиксируем все нюансы в заявлениях главы США. Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — сообщил Песков.

Лавров словами Трампа ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Политика

Ранее Трамп в интервью NBC News объявил, что выступит с «важным заявлением» по поводу России. Тогда же он сказал, что «разочарован в России», но уточнил, что Вашингтон посмотрит, «что произойдет в ближайшие пару недель».

«Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — добавил глава Белого дома, но не стал вдаваться в подробности.

До этого, 8 июля, Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху анонсировал возобновление поставок оружия Украине, сказав, что США намерены нарастить их.

Вскоре, 10 июля, два американских чиновника сообщили The Associated Press, что Белый дом возобновил поставки. 11 июля Reuters сообщил, что Трамп впервые за второй президентский срок сам выделит Украине пакет вооружений.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дональд Трамп США Россия Дмитрий Песков Кремль
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом показал Дональда Трампа в образе Супермена
Общество
Politico связало пошлины Трампа для Бразилии с его гневом из-за БРИКС
Политика
Reuters сообщил о планах Трампа впервые выделить Украине пакет вооружений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Брокер ВТБ вернул акции «Южуралзолота» в торговый раздел Инвестиции, 14:36
В США арестовали женщину за попытку передать «срочное сообщение» Трампу Политика, 14:36
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Разработчика суперкомпьютеров Абрамова приговорили к штрафу ₽150 тыс. Общество, 14:29
Исключенное из РПЛ «Торпедо» сыграет в Первой лиге Спорт, 14:25
В Дагестане продолжило расти число отравившихся водой Общество, 14:25
Путин провел рабочую встречу с Гладковым Политика, 14:21
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля» Политика, 14:21
Мельницу над «Мулен Руж» запустили через 14 месяцев простоя. Видео Общество, 14:18
Британскую суперъяхту в Сен-Тропе потушили спустя 5 часов Общество, 14:07
В Москве и области объявили пожарную опасность Общество, 14:06
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Банки начали снимать арест с акций «Южуралзолото». Что об этом известноПодписка на РБК, 13:56
Volkswagen решил впервые закрыть автозавод в Китае Авто, 13:54