Песков заявил о внимании ко всем нюансам в словах Трампа

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Кремль внимательно фиксирует все нюансы в словах американского президента Дональда Трампа и ждет обещанного им заявления, чтобы понять его намерения, заверил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, слова которого приводит корреспондент РБК.

«Мы тщательно фиксируем все нюансы в заявлениях главы США. Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — сообщил Песков.

Ранее Трамп в интервью NBC News объявил, что выступит с « важным заявлением » по поводу России. Тогда же он сказал, что «разочарован в России», но уточнил, что Вашингтон посмотрит, «что произойдет в ближайшие пару недель».

«Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — добавил глава Белого дома, но не стал вдаваться в подробности.



До этого, 8 июля, Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху анонсировал возобновление поставок оружия Украине, сказав, что США намерены нарастить их.

Вскоре, 10 июля, два американских чиновника сообщили The Associated Press, что Белый дом возобновил поставки. 11 июля Reuters сообщил, что Трамп впервые за второй президентский срок сам выделит Украине пакет вооружений.