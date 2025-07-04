Трамп не увидел прогресса после переговоров с Путиным об Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 3 июля «не добился никакого прогресса» по Украине, передает AFP.

«Я недоволен. <...> Я не добился никакого прогресса», — сказал он.

Это был шестой телефонный разговор президентов после возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне — 4-го (после последнего раунда переговоров Украины и России в Стамбуле) и 14-го (после начала войны Израиля и Ирана).

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что беседа глав государств 3 июля продолжалась почти час. «Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта», — рассказал Ушаков.

Среди обсуждаемых тем была также ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом. Трамп подтвердил, что политики затрагивали иранский вопрос. О личной встречи президенты не говорили, отметил Ушаков, но «эта идея витает в воздухе».

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