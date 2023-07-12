Дуда заявил о готовности НАТО перебросить 100 тыс. военных в Польшу

После решения России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие граница страны с Польшей будет находиться «под особым наблюдением и контролем» НАТО, заявил польский президент

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НАТО готово перебросить в Польшу около 100 тыс. военнослужащих в случае нападения, заявил польский президент Анджей Дуда по итогам саммита блока в Литве.

После решения России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие Брестский коридор будет находиться «под особым наблюдением и контролем» НАТО, заявил польский президент.

Брестские ворота — участок земли шириной около 80 км на границе Польши и Белоруссии, между реками Нарев и Западный Буг. Министр национальной обороны Польши определяет этот участок как «равнину между Брестом и рекой Вислой».

«Если российское ядерное оружие будет каким-либо образом применено против стран НАТО, страны альянса отреагируют соответствующим образом. Этот посыл однозначен», — сказал Дуда.

Россия «больше не партнер» для НАТО в той или иной степени, а «агрессор» — она представляет наибольшую угрозу для стран блока, подчеркнул польский лидер.

В конце июня Польша начала укреплять границу с Белоруссией, после того как стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его бойцы могут переместиться в соседнюю республику после попытки мятежа, которую российские власти объявили неудавшейся. «Оборонительные планы [НАТО] должны быть более эффективными, более быстрое реагирование, более быстрое изменение расстановки батальонных групп, дислоцированных в нашей части Европы. Это те цели, которых мы хотим достичь», — говорил Дуда перед саммитом альянса в Вильнюсе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, заявлял, что Варшава рассчитывает присоединиться к натовской программе Nuclear Sharing (позволяет размещать ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают), что позволит укрепить безопасность страны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ предупреждал, что просьба польской стороны о размещении на территории страны ядерного оружия грозит лишь одним — его применением.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский позднее сообщал, что на границу с Белоруссией перебросят 500 полицейских. Сейчас ее охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. военных, уточнял он. Кроме того, Польша решила усилить военное присутствие на востоке (граница с Белоруссией и Россией), направив туда 1 тыс. военнослужащих и почти 200 единиц техники.

10 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО отказаться от ограничений в размещении военных баз в странах на восточном фланге из-за шагов России по развертыванию ядерного оружия в Белоруссии.

В Кремле утверждали, что Россия начинала военную операцию против «киевского режима», а сейчас она идет уже как «фактически война между Москвой и коллективным Западом».